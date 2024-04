VIDEO | Catania, abbandonano rifiuti per poi dargli fuoco: denunciati due giovani

Il filmato diffuso dai Carabinieri forestali grazie alle foto-trappole installate nell'area industriale

Nell’ambito del controllo e della sicurezza del luogo, i Carabinieri forestali di Catania hanno denunciato due giovani di 21 e 23 anni. I due, sono ritenuti responsabili di aver accumulato del materiale per poi aver appiccato il fuoco e causare un vasto incendio nella zona industriale di Catania.

Al fine di porre rimedio al fenomeno degli incendi del materiale smaltito, i Carabinieri hanno installato alcune foto trappole nell’area interessata. In particolare, parliamo dello Stradale Primosole. Durante la visualizzazione di queste trappole situate nel luogo, sono stati avvistati due giovani. Dopo aver scaricato velocemente del materiale (imballaggi, plastiche, polistirolo e cartone), i due hanno appiccato il fuoco. Questo, alimentato dal vento, ha causato un rogo di importante rilevanza. I due, come detto, sono stati denunciati dalle autorità competenti.

A seguito della visualizzazione dell’episodio, avvenuta praticamente in diretta, i Carabinieri si sono attivati innanzitutto per ripristinare la sicurezza dell’area interessata, ed hanno dunque richiesto l’intervento di una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Giunti sul posto, i militari hanno domato le fiamme fino ad estinguere l’incendio. Successivamente alla messa in sicurezza dei luoghi, i militari hanno approfondito le indagini finalizzate a risalire all’identità dei due malviventi e tramite la targa del furgone (un Fiat Doblò) utilizzato e della tuta da lavoro indossata, sono risaliti al fatto che i due fossero operai di una ditta specializzata nella vendita di macchinari di termoidraulica di Misterbianco. Pertanto, i due sono stati denunciati, unitamente al titolare della ditta per abbandono, gestione illecita e combustione illecita di rifiuti.