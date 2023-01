A Catenanuova si potenzia la videosorveglianza

Approvato il potenziamento dell’impianto di telecamere. Nuovi occhi elettronici saranno puntati su ulteriori punti sensibili del territorio per scoraggiare o sanzionare eventuali atti criminosi

CATENANUOVA (EN) – Con la delibera di Giunta municipale numero 117 del 30 dicembre scorso l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Carmelo Scravaglieri, ha approvato il progetto “Catenanuova sicura”. L’iniziativa prevede duecentomila euro finalizzato a implementare e potenziare il sistema di videosorveglianza urbana e periferica del paese.

La proposta è pervenuta dal comandante incaricato della Polizia locale, ispettore Cirino Maucieri, e dal responsabile unico del procedimento, ispettore Enzo Crupi. Nuovi occhi elettronici verranno quindi implementati e posizionati in altri punti strategici del territorio e infraterritoriali.

“Il sistema di videosorveglianza – è scritto nel provvedimento – dovrà supportare le forze di polizia nell’attività di prevenzione e contrasto delle illegalità, nonché per soddisfare l’esigenza dei cittadini riguardo a una più diffusa ed efficace salvaguardia dei beni pubblici e privati e per il ripristino delle condizioni di sicurezza in seno al territorio comunale, per il monitoraggio del traffico veicolare e per l’individuazione di spostamenti di soggetti sospetti”.

Con l’apposizione di cartelli segnalatori nelle aree in cui verranno installate le nuove telecamere, il Comune realizzerà “l’informativa minima” pretesa dal garante per la protezione dei dati personali, rivolta a tutti coloro che si trovano ad accedere in una zona videosorvegliata. Anche il Data centre del Comune, dove risiedono gli apparati di archiviazione dei flussi video, sarà dotato di sistemi di controllo dei dati raccolti con il sistema di videosorveglianza. Sarà la Polizia municipale (nella cui sede è installata la stazione di controllo) a gestire e a monitorare le riprese.

Come previsto dalla normativa in materia, con apposito provvedimento verranno rese note alla cittadinanza le vie cittadine, le piazze, le aree e le zone urbane e periferiche in cui saranno installati gli occhi elettronici, operativi h24, sui punti sensibili e strategici del paese.

Catenanuova, per la sua posizione geografica baricentrica, per la sua vicinanza all’autostrada A19 Catania-Palermo e per le sue numerose vie di fuga subisce spesso gli influssi delinquenziali e criminali esterni. La corale proposta di ampliare e potenziare il sistema di controllo del territorio e di attuare un adeguato sistema sanzionatorio per punire e scoraggiare i vandali, facendo leva sulla collaborazione dei genitori e della gente, al fine di contrastare i misfatti compiuti a danno dei beni collettivi, era emersa già alcuni anni fa nel corso di un partecipatissimo incontro pubblico sulla democrazia partecipata.