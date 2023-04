Caterina Chinnici conferma l’addio al PD: “Visioni diverse, vado con Forza Italia”

L'eurodeputata conferma il passaggio nel Centrodestra, tra le fila di Forza Italia. Rottura con Schlein: "Troppo a sinistra".

E alla fine è arrivata la conferma dalla diretta interessata: Caterina Chinnici lascia il Partito Democratico per passare a Forza Italia. In un’intervista rilasciata al “Corriere della Sera”, l’europarlamentare ha sottolineato la volontà di abbandonare il partito di Centrosinistra per transitare dalla parte opposta, così come previsto dalle voci che sono circolare in questi giorni.

La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, avrebbe tentato fino all’ultimo di fare cambiare idea alla figlia del magistrato Rocco Chinnici, senza per riuscirci.

Chinnici: “Mi sono sentita a disagio”

“In questo ultimo periodo ma in generale nel corso di questa legislatura, che ha visto cambiare profondamente il Parlamento, mi sono sentita sempre più a disagio“, ha commentato Caterina Chinnici.

La stessa ha iniziato a condividere sempre più il suo “lavoro” e il suo “impegno” con i “colleghi del Ppe”, con i quali Caterina Chinnici dice di avere “anche ottimi rapporti personali”, a differenza dei colleghi del suo gruppo.

“Visioni diverse con Schlein”

A spingere Chinnici all’abbandono del PD è stato anche il cambiamento radicale della visione del partito di queste settimane, accentuato con l’elezione della nuova segretaria.

Rispetto a Elly Schlein, infatti, l’europarlamentare afferma di avere “visioni diverse”. Inoltre, lo stesso gruppo dei Socialisti e Democratici “nel tempo si è spostato troppo a Sinistra”, ha aggiunto ancora Caterina Chinnici.