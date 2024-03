Cavallo la colpisce con un calcio alla testa: 13enne muore tragicamente

La giovane, colpita violentemente dal cavallo, è morta dopo ore di agonia in ospedale a causa del gravissimo trauma cranico

Tragedia a San Martino in Rio, in provincia di Reggio Emilia. È morta la 13enne colpita dal calcio di un cavallo nel pomeriggio di giovedì in un maneggio. Arianna Giaroli, questo il nome della giovane vittima, si è spenta nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Parma, dopo essere arrivata in elicottero in condizioni disperate e con un grave trauma cranico. La ragazza praticava equitazione nel maneggio da anni. È stata aperta un’inchiesta.

Fatale il calcio del cavallo

Era stata una compagna di equitazione a trovare la 13enne a terra, vicina al cavallo e già priva di sensi nel centro ippico “Il Vigneto” di via Carpi. Subito sono stati chiamati i soccorsi. Arianna Giaroli non era in sella ma stava conducendo il cavallo con le redini. Poi, all’improvviso la tragedia. Le sue condizioni sono apparse da subito gravissime e non sono migliorate, nonostante un intervento chirurgico nel reparto di Rianimazione. Il calcio dell’animale ha provocato, infatti, un trauma cranico gravissimo. La famiglia della ragazzina è di Carpi, nel Modenese.

