Cavallo in fuga sulla A20 Messina-Palermo, paura per gli automobilisti

Singolare episodio quello che si è verificato nelle scorse ore lungo l’autostrada A20 Messina-Palermo, all’altezza della località di Sant’Agata di Militello.

Un cavallo, con grande sorpresa degli automobilisti in transito, ha tentato una rocambolesca fuga sulla carreggiata. A quanto pare, l’equino procedeva in direzione contraria al senso di marcia, causando così non pochi problemi ai viaggiatori.

La “cattura” dell’animale

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’animale sarebbe sfuggito al controllo del padrone. Lo stesso avrebbe poi lanciato l’allarme per recuperarlo.

La corsa del cavallo è stata arrestata dall’intervento degli operatori del CAS e dalla polizia stradale, all’altezza della galleria San Bartolomeo.