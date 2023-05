“C’è uno bravo? Mandiamolo via”: Fiorello caustico sul caso Rai-Fazio

Alla sua maniera, nel corso del programma Viva Rai 2, lo showmen siciliano dice la sua sull'addio di Fazio alla tv di Stato.

Alla sua maniera, tagliente ma con simpatia. L’ironia di Rosario Fiorello, direttamente dal suo programma di Viva Rai2!, durante la rassegna stampa mattutina, è indirizzata all’annuncio, tra mille polemiche, dell’addio del conduttore ligure alla Rai prossimo a passare a Discovery. Utilizzando il termine “epurazione”, pesante sì ma trattato a dovere, lo showmen siciliano si rivolge ai divertiti compagni di programma Biggio e Casciari.

Epurazione in corso

«Ragazzi io non voglio essere epurato – ironizza – , occhio a quello che dite. Già immagino la riunione dei vertici Rai: “C’è uno bravo, che facciamo? Cacciamolo via. C’è uno che fa guadagnare la Rai, via. Ci sono quelli che dicono che il programma costava, ma funzionava… Amadeus? Ora a casa! Siate meno bravi e soprattutto non dite cose sconvenienti, perché io voglio rimanere qua in Rai”».