Centauro 29enne investe pedone, morto uomo di 83 anni

Per il giovane previsti accertamenti sullo stato alcolemico e tossicologico.

Non si ferma la scia di sangue che macchia le strade di Roma. Al 2023, che per la Capitale è stato un anno record di sinistri mortali, fa seguito un 2024 che non fa presagire nessuna inversione di tendenza. Ultimo in ordine di tempo l’incidente di venerdì 5 gennaio nel quartiere Centocelle, in via dei Faggi all’altezza di via dei Noci. A farne le spese, preso in pieno da uno scooter guidato da un giovane di 29 anni è un uomo 83enne.

Possibile accusa di omicidio colposo

L’impatto fatale mentre stava attraversando la strada. Soccorso dal personale del 118, l’anziano è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Vannini. Quì, dopo poche ore dal ricovero è deceduto causa gravi ferite riportate. Riguardo il 29enne, cui è stato sequestrato lo scooter, sarà sottoposto agli accertamenti di rito sullo stato alcolemico e tossicologico. Le dinamiche esatte dell’incidente sono ancora sotto indagine, con tutti i rilievi del caso ancora in corso.