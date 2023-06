Centauro 47enne si schianta con la moto: una videochiamata prima di morire

Il suo corpo è stato rinvenuto in un terreno di campagna.

E’ morto in quel di Grosseto, causa fatale caduta dalla moto, all’età di 47 anni, un uomo risultato dipendente del ministero della Difesa e già nell’Arma dei carabinieri. Struggente la sua ultima videochiamata dal cellulare. Chiamata attraverso la quale, ferito in maniera grave, verso le 7 del mattino il centauro ha chiesto di essere soccorso. Una volta scattate le ricerche e rintracciato, per i sanitari del 118 non c’è stato altro da fare che constatarne il decesso.

Corpo sbalzato lontano

Stando a una prima ricostruzione, il sinistro sarebbe avvenuto senza l’apparente coinvolgimento di altri veicoli, nella zona del Cristo, strada che porta a Marina di Grosseto. Il suo corpo è stato rinvenuto in un terreno di campagna. Sul posto anche i carabinieri e la polizia municipale, che si sta occupando dei rilievi.