Cento nuovi alberi da piantare nella Sicilia devastata dai roghi, parte la raccolta fondi

L'iniziativa da parte di una famiglia siculo-americana: "Pianteremo cento alberi in Sicilia per recuperare le perdite degli incendi".

Una petizione per piantare 100 nuovi alberi nella Sicilia devastata dagli incendi degli ultimi giorni. Si tratta dell’iniziativa promossa da una famiglia siculo-americana che risiede dal 2019 nell’Isola dopo aver acquistato una fattoria abbandonata da 10mila metri quadri per creare uno spazio olistico alle pendici dell’Etna, poco distante da Taormina.

Attraverso la piattaforma Gofundme, è stata realizzata una raccolta fondi per accumulare le risorse necessarie per piantare e prendersi cura oltre 100 alberi.

“Vogliamo aiutare la Sicilia a recuperare perdite”

“Questo è il nostro piccolo ma importante sforzo per aiutare la nostra Regione a recuperare le perdite causate dai recenti incendi… e per dare al nostro bambino siciliano un futuro più promettente su quest’Isola”, scrive la famiglia sulla piattaforma.

Gli alberi – spiegano i promotori dell’iniziativa – verranno piantati su un terreno abbandonato per decenni e su una collina circostante prima di alberi e anch’essa abbandonata. A occuparsi delle operazioni provvederà la stessa famiglia.

Quali alberi verranno piantati

L’obiettivo della famiglia è quello di piantare le nuove piante entro gennaio 2024. “Pianteremo un mix di alberi giovani (da 1 a 3 anni) e alberi giovanili (dai 3 anni in su). Ad esempio, gli alberi giovani costano 7-15 euro per albero e i giovani 15-75+ euro per albero a seconda della varietà e dell’età”, spiegano.

Oltre ai costi relativi agli alberi, ci saranno anche quelli di trasporto, piantumazione, cura del suolo, irrigazione e manutenzione. La promessa della famiglia, così come si legge su Gofundme, è quella di riuscire a raggiungere quota 100 alberi da piantare in Sicilia “qualsiasi cosa accada”.