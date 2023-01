Centrodestra, Berlusconi: “Unito e leale, un giorno potrà essere partito unico”

Il Cav conferma l'appoggio di Forza Italia alla candidatura di Francesco Rocca alla regione Lazio: "Uomo giusto per svolta'

“Il centro-destra è tornato a governare il paese e guida la maggior parte delle Regioni italiane. La nostra è una coalizione unita, credibile, fatta di rapporti leali fra forze politiche diverse ma capaci di lavorare insieme da quasi trent’anni. Una coalizione che un giorno potrebbe essere un partito unico, sul modello dei Repubblicani americani, senza perdere in nessun caso il suo carattere plurale che valorizza storie diverse, culture diverse, linguaggi diversi capaci di confluire in un progetto comune”. Lo scrive Silvio Berlusconi in un passaggio del lungo post a sostegno del candidato presidente della Regione Lazio per il centrodestra, Francesco Rocca.

Il Cav: “In Lazio siamo chiamati ad un compito importante”

“In Lazio siamo chiamati ad un compito importante – prosegue l’ex premier -: si tratta di far ripartire una Regione che è fra le prime d’Italia ed è conosciuta in tutto il mondo, non soltanto perché ospita il vertice della Chiesa Cattolica, ma per il suo ineguagliabile patrimonio artistico e per la sua avanzata attività nella ricerca scientifica. Una Regione come la vostra che ha dovuto subire per molti anni l’immobilismo della sinistra, e lo ha pagato a caro prezzo. Ora sta davvero a noi imprimere una svolta, come abbiamo cominciato a fare a livello nazionale”.