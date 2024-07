Cerami celebra l’inclusione sociale e la solidarietà

Sono questi gli obiettivi al centro del Festival del volontariato che si è svolto nella cittadina dell’ennese. Tra le attività di sensibilizzazione laboratori e giochi, ma anche momenti di riflessione sul tema dell’immigrazione

CERAMI (EN) – L’impegno di tutti per favorire l’inclusione sociale, la necessità e la volontà di contribuire a rendere il mondo un posto migliore, la capacità di lavorare in rete per dimostrare come l’unione riesca sempre a fare la forza. Sono questi i punti principali che hanno caratterizzato il Festival del volontariato che si è svolto nei giorni scorsi sul territorio comunale.

Le associazioni locali, coordinate dagli operatori del Centro servizi volontariato etneo (Csve), hanno animato diverse iniziative: laboratori creativi, giochi tradizionali e non, toccanti momenti di riflessione sul tema dell’immigrazione, che hanno messo in luce quanto ognuno possa fare per combattere una realtà di discriminazioni, guerre, povertà, a partire dalle più semplici attività di sensibilizzazione e solidarietà.

Il tema conduttore dell’iniziativa “Insieme per sostenere l’inclusione” è stato declinato durante il convegno “Il mare e la speranza”, con la testimonianza dell’onorevole Pietro Bartolo, medico di Lampedusa in prima linea nell’accoglienza e cura dei migranti.

Bartolo ha dedicato la propria vita e professione a far comprendere come non si possa rimanere indifferenti dinanzi alla sofferenza, al dolore e alla morte di persone che, in cerca di un futuro migliore, mettono a rischio e, talvolta, perdono la loro vita.

“Includere – hanno fatto sapere dal Comune di Cerami, che ha supportato l’iniziativa – significa appartenere a qualcosa, sia esso un gruppo di persone o un’istituzione, e sentirsi accolti. Cerami ha dimostrato di conoscerne il significato più profondo. Un chiaro messaggio, in tal senso, è stato lanciato anche dalla stipula del Protocollo di intesa tra il Comune e il Centro servizi volontariato etneo, atto concreto per sostenere iniziative di volontariato e di partecipazione attiva e responsabile alla cultura della solidarietà”.

“L’appuntamento di Cerami – hanno aggiunto i responsabili del Csve – ha riscosso un grande successo, sia per il numero di cittadini presenti sia per le occasioni di sensibilizzazione del volontariato e della promozione del valore, pratico e concreto, delle azioni di volontari e volontarie sul territorio”.

“Per l’occasione – hanno poi concluso – è stato firmato un protocollo d’intesa con il Comune per lavorare in prospettiva sul territorio con gli Ets, volontari e volontarie, in sinergia con le istituzioni locali”.

A mettere tutto nero su bianco la volontà di portare avanti questa proficua e importante collaborazione sono stati il sindaco Silvestro Chiovetta, per il Comune di Cerami e il presidente Salvo Raffa per il Centro servizi volontariato etneo.