Champions League, derby Inter-Milan in semifinale: dove vederlo in tv?

Sarà derby Inter-Milan in semifinale di Champions League. Ecco dove vedere la doppia sfida in televisione.

Saranno due le squadre italiane che si confronteranno nella semifinale di Champions League. Inter e Milan hanno infatti staccato il biglietto per il penultimo atto della principale competizione calcistica europea per club superando le avversarie Benfica e Napoli nei quarti di finale.

Inter-Milan, 20 anni dopo derby in semifinale

I nerazzurri di Simone Inzaghi hanno pareggiato per 3-3 al “Meazza” nella gara di ritorno che si è disputata mercoledì 19 aprile, ma hanno conquistato il passaggio del turno in virtù del successo per 0-2 in Portogallo.

Pareggio “vincente” anche per i cugini rossoneri: 1-1 al San Paolo ma pass ottenuto per il turno in virtù del successo della settimana precedente per 0-1 a San Siro.

Inter-Milan di Champions League, dove si vedrà in tv?

Il doppio confronto Inter-Milan nella semifinale – che si ripropone a 20 anni esatti di distanza dall’ultima volta – avrà luogo mercoledì 10 maggio e martedì 16 maggio. Ma dove sarà possibile vedere la sfida in televisione? Facciamo chiarezza.

Così come definito dal decreto emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico nel giugno 2022, per gli eventi di grande interesse sociale o pubblico “deve essere garantita ai cittadini la qualità della trasmissione sui palinsesti dei media audiovisivi”. Tra questi eventi figurano anche “le partite della Champions League”.

Gli accordi televisivi per la Champions League in Italia

Per quanto riguarda gli accordi televisivi per le gare della competizione, attualmente vige il seguente schema che è stata rispettata sia per i gironi sia per i match a eliminazione diretta: la migliore partita del martedì viene trasmessa in chiaro su Canale 5 e sul satellite su Sky per chi ha sottoscritto un abbonamento. La migliore partita del mercoledì viene invece trasmessa in streaming su Prime Video.

In base al decreto firmato un anno fa dal ministro Giancarlo Giorgetti, è plausibile che entrambe le gare di andata e di ritorno che vedranno confrontarsi Inter e Milan possano trasmesse su Canale 5, sebbene non in esclusiva. La gara del mercoledì, infatti, potrebbe essere comunque trasmessa anche su Prime Video. Nei prossimi giorni, comunque, potrebbero giungere maggiori certezze a riguardo.