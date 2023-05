Champions League, stasera Inter-Milan: dove vedere in tv la semifinale di ritorno

Mancano poche ore a Inter-Milan, gara di ritorno della semifinale di Champions League. Ecco dove vederla in tv.

Ora o mai più. Inter e Milan tornano a confrontarsi stasera nella semifinale di ritorno di Champions League che vale l’accesso alla finale in programma all’Atatürk Olympic Stadium di Istanbul di sabato 10 giugno.

I nerazzurri di Simone Inzaghi scenderanno in campo a San Siro forti del 2-0 maturato nella gara d’andata, mentre gli ormai ex Campioni d’Italia allenati da Stefano Pioli saranno costretti a fare la partita dovendo rimontare lo svantaggio di due reti per riuscire a cullare ancora il sogno della finale.

Come arriva il Milan

Per la gara di stasera, con inizio alle 21, i rossoneri recupereranno Rafael Leao, la cui assenza si è fatta sentire non poco in occasione del derby dell’andata.

Il portoghese ha infatti smaltito l’infortunio muscolare rimediato nella gara di campionato contro la Lazio e potrebbe anche scendere in campo fin dal primo minuto, riappropriandosi della titolarità sulla corsia di sinistra dell’attacco rossonero. In occasione dell’allenamento di rifinitura si sono rivisti anche Rade Krunic e Junior Messias che potrebbero quindi essere nuovamente a disposizione di Pioli.

Come arriva l’Inter

Sull’altra sponda del Naviglio è certa la riconferma in attacco della coppia Dzeko-Lautaro, con Lukaku che dovrebbe partire dalla panchina. Sembra destinato ad accomodarsi a bordocampo anche Brozovic, tra i migliori nell’ultimo match vinto per 4-2 contro il Sassuolo.

Inter-Milan, dove vederla in tv

Ma dove si potrà vedere Inter-Milan in tv? La semifinale di ritorno di Champions League sarà visibile in chiaro su Mediaset e a pagamento su Sky. Su Canale 5 la telecronaca sarà affidata a Riccardo Trevisani, affiancato dal commento tecnico di Massimo Paganin.

Su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 4K i telecronisti saranno Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani. La garà sarà visibile anche in streaming attraverso le piattaforme Mediaset Infinity, SkyGo e Now Tv.