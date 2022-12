Cher, matrimonio in arrivo? Ecco l’anello di diamanti del fidanzato

Un anello di diamanti: il regalo di Natale che Cher ha ricevuto dal fidanzato, il 36enne Alexander Edwards, fa impazzire i fan.

Cher pronta al matrimonio con il fidanzato Alexander Edwards? C’è un enorme anello di diamanti, ricevuto dalla nota diva come regalo di Natale, che fa pensare a un imminente arrivo all’altare.

A postare la foto sui social, nello specifico su Twitter, è stata la stessa Cher.

Cher e l’anello di diamanti

Il 25 dicembre Cher ha sorpreso tutti, mostrando su Twitter il bellissimo regalo di Natale del fidanzato e commentando: “Non ci sono parole“. Il regalo in questione è un anello di diamanti, quello che sembra a tutti gli effetti un vero e proprio anello di fidanzamento.

Chi è Alexander Edwards, fidanzato di Cher

Alexander Edwards, 36 anni, originario di Oakland (California), è un produttore discografico ed ex compagno della modella Amber Rose. L’inizio della storia con la cantante Cher sembra essere piuttosto recente: i due, infatti, sono stati “sorpresi” assieme in strada a Los Angeles solo lo scorso novembre. La conferma della diva statunitense è poi arrivata in TV, durante lo show di Kelly Clarkson.

E con quella è arrivata anche la replica alle tante critiche ricevute da Cher per la differenza d’età. C’è chi parla di “Toy Boy” e chi critica la cantante per aver scelto una persona 40 anni più piccola. A tutti gli scettici, però, Cher ha confermato che non solo la differenza d’età non è un grande problema ma anche che Edwards è un uomo “favoloso”, praticamente perfetto per lei.

Fonte: Instagram @puertoricoteapoyo e Twitter @cher