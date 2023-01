Morto Biagio Conte, una vita in strada dedicata agli ultimi – le Foto

È’ morto Biagio Conte. Non è una fake news. Dopo giorni di agonia il 59enne missionario laico si è spento, all’interno della Cittadella del povero e della speranza di Palermo.

Chi era Biagio Conte?

Figlio di imprenditori edili, a tre anni viene portato in Svizzera in un collegio di suore, ritornando a Palermo a 9 anni per poi essere inserito nel collegio di San Martino delle Scale per quattro anni. A soli 16 anni, Biagio Conte abbandona la scuola e inizia precocemente a lavorare nell’impresa edile della sua famiglia, ma a causa di una profonda crisi spirituale decide di allontanarsi dalla famiglia nel 1983, andando a vivere a Firenze.

Nel 1990 la vita da eremita

Nel maggio 1990 decide di vivere come eremita, ritirandosi nelle montagne dell’entroterra siciliano e successivamente facendo un viaggio interamente a piedi verso la città di Assisi.

Il viaggio viene reso noto alle cronache per gli appelli della famiglia d’origine alla trasmissione Rai Chi l’ha visto?, dove Biagio ha risposto in diretta informando del suo cammino verso Assisi, dove arriverà il 7 giugno 1991.

Il ritorno del missionario a Palermo

Torna quindi a Palermo per salutare i familiari, con l’intenzione di trasferirsi in Africa come missionario, ma lo stato di miseria in cui ritrova la sua città lo porta a cambiare idea.

L’aiuto ai senzatetto di Palermo, nel 1993 la fondazione della “Missione di Speranza e Carità”

Il suo è un lungo ed eroico percorso di attivazione di iniziative di assistenza e soccorso a disoccupati e senzatetto che vivono di stenti nei vicoli favelas del centro storico. A cominciare dai senza tetto della stazione di Palermo Centrale, per i quali riesce a smuovere l’indifferenza e il cinismo di una Palermo, allora tristemente considerata la capitale della mafia, e dopo diverse proteste ed un digiuno ottiene l’utilizzo di alcuni locali in via Archirafi, all’interno dei quali fonda all’inizio degli anni ’90 la “Missione di Speranza e Carità” che oggi conta dieci sedi in tutta la Sicilia, quattro delle quali a Palermo, che accolgono seicento indigenti.

Il miracolo a Lourdes

Il 16 gennaio 2014 viene reso noto che Biagio Conte, da anni costretto su una sedia a rotelle a causa di vertebre schiacciate a seguito delle spossanti fatiche cui si è sottoposto nella Missione, ha ripreso a camminare dopo un’immersione nelle acque di Lourdes.

foto facebook