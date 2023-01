Chiara Ferragni si prende una pausa dai social, cosa succede all’influencer più famosa del mondo

L'imprenditrice digitale ammette che in questo mese farà un piccolo stop dai social riducendo i suoi contenuti e spiega ai fan come mai

Chiara Ferragni annuncia uno stop dai social. State tranquilli, è solo una pausa temporanea. Ci tiene a precisare la fashion blogger influencer e imprenditrice italiana under 35, più famosa la mondo. E rassicura a tutti i suoi milioni di follower che vedranno meno storie ma che non devono preoccuparsi.

Chiara Ferragni si prende una pausa dai social, ecco perché

Il motivo per cui l’imprenditrice digitale annuncia che questo mese è pronta a diminuire i suoi contenuti lo spiega in poche parole a chi la segue da sempre.

E’ una piccola pausa necessaria per Chiara Ferragni, non potrà sostenere lo stesso ritmo che ha mantenuto fino ad oggi.

Chiara Ferragni impegnata con Sanremo

Non nasconde di avere paura, non è una showgirl, non è una conduttrice, quello sul palco non è il suo mondo ma questa volta ha accettato l’invito di Amadeus e sarà con lui al teatro Ariston.

“Questi giorni saranno incasinatissimi perché stiamo lavorando a mille progetti, tra cui anche il festival di Sanremo – si scusa la Ferragni – aiuto, quindi magari sarò un pochino meno su Instagram, cercherò di tenervi aggiornati però sarà un mese super intenso e non vedo l’ora”. E’ questo il motivo per cui Chiara Ferragni sarà distante dai suoi follower.

Non c’è altro, per adesso.

Chiara Ferragni è incita del terzo figlio con Fedez?

Si perché, forse Chiara Ferragni forse è incinta del terzo figlio, è Fedez che ha lasciato intendere che c’è una cosa che devono dire ma che non la diranno fino a dopo Sanremo.

In attesa che la coppia sveli la sorpresa è il festival di Sanremo che toglierà Chiara Ferragni dai suoi follower.