Casa per donne in difficoltà sporca e carente, scatta la chiusura: denunciata imprenditrice

Ispezione dei Nas in una struttura dell'Agrigentino su delega della Procura della Repubblica al Tribunale per i Minorenni di Palermo.

Gravi carenze igieniche e criticità strutturali: è per questo che è stata chiusa una struttura per donne in difficoltà e ragazze madri a Canicattì, in provincia di Agrigento.

Le violazioni hanno portato anche alla denuncia della rappresentante dell’attività, una giovane imprenditrice.

Chiusa struttura per donne a Canicattì

Durante un’ispezione nella struttura, i carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Palermo, assieme ai colleghi delle stazioni di Canicattì e Racalmuto, hanno riscontrato nella casa di assistenza una serie di violazioni, in particolare gravi carenze igienico-sanitarie e criticità strutturali.

Le autorità competenti hanno quindi disposto il trasferimento di tutti gli ospiti della struttura, gestita da una cooperativa, e denunciato la legale rappresentante dell’attività, una donna di 29 anni. Il controllo è scattato su delega della Procura della Repubblica al Tribunale per i Minorenni di Palermo.

Immagine di repertorio