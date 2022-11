Chiusura via Di Sangiuliano, scatta la protesta dei ristoratori VIDEO

Ieri sera è scattata la protesta in occasione del consiglio comunale.

Ieri sera, nel corso dell’assemblea Civica a Palazzo degli Elefanti per l’elezione del nuovo presidente del consiglio comunale, protesta dei Ristoratori e altre attività di ristorazione con cartelli per evidenziare il loro dissenso sulla chiusura nelle ore serali di via di Sangiuliano.

A parlare è il presidente provinciale di Catania di “Mio Italia” Roberto Tudisco, la nostra protesta pacifica è per sensibilizzare il consiglio comunale affinché il commissario straordinario Federico Portoghese si faccia carico della chiusura di via Sangiuliano che danneggia per pochi scalmanati che scorazzano con gli scooter le attività commerciali di ristorazione decretando la loro morte, noi prosegue Tudisco siamo favorevoli verso tutti i controlli che intralciano la viabilità, ma non si può chiudere la strada per pochi scalmanati, allora dovremmo chiudere il lungomare, piazza Europa e altre zone di Catania questa decisione è assurda, e a pagare sono sempre le attività commerciali soprattutto noi ristoratori.