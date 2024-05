Chorus Inside Sicilia e Monsignor Marco Frisina portano la musica sacra a Trapani: l’evento

Per la prima volta sarà a Trapani il grande compositore di Musica Sacra Monsignor Marco Frisina.

Un evento musicale eccezionale, organizzato da Chorus Inside Sicilia della Federcori, presieduta da Salvatore Di Blasi, si terrà a Trapani nei giorni 29 maggio alle 20 nella Cattedrale di Trapani (la Lectio Magistralis) e 31 maggio alle ore 21 nella suggestiva cornice barocco-rinascimentale della Basilica Santuario Maria SS. Annunziata.

In quest’ultima data si terrà il concerto omaggio per il 180° anniversario della Diocesi di Trapani.

Ospiti

Sarà presente, per la prima volta a Trapani, il grande compositore di Musica Sacra, Monsignor Marco Frisina, che dirigerà un concerto che riunirà 150 coristi provenienti da 21 Cori Parrocchiali della Provincia di Trapani, tutti aderenti alla Federcori, assieme all’Orchestra Bequadro di Bagheria (in Federcori), composta da 45 musicisti, con il prezioso supporto di ben 20 musicisti trapanesi, tra cui anche giovanissimi talenti dell’Orchestra Sheherazade di Trapani, che si uniranno in sinergia nell’esecuzione del repertorio del M° Frisina, che vede, inoltre, l’orchestrazione inedita proprio dello stesso Frisina dell’inno della Madonna di Trapani di Salvatore Di Blasi, e che concluderà il concerto, come per sancire il legame indissolubile tra i fedeli trapanesi e Maria Santissima.

Chorus Inside Sicilia a Trapani, l’evento

L’evento è patrocinato dal Comune di Trapani e della Diocesi di Trapani, che nella giornata del 31 maggio celebrerà il suo 180° Anniversario, con la collaborazione organizzativa della nascente Associazione APS “Nada te turbe” di Trapani, anch’essa associata a Federcori.

L’unione delle voci dei coristi, provenienti da diverse realtà ecclesiali, e il talento dei musicisti dell’orchestra, creeranno un’atmosfera unica e coinvolgente, un momento di pura bellezza e di sacra ispirazione.

L’invito è esteso a tutti gli appassionati di musica e cultori della bellezza della polifonia sacra. L’ingresso sarà libero e gratuito.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI