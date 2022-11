Chris Hemsworth stop al cinema, la rivelazione: “Ho una predisposizione all’Alzheimer”

L'attore che interpreta Thor nei film Marvel si è sottoposto a degli esami ha scoperto una predisposizione all'Alzheimer

Chris Hemsworth ha alzheimer. L’interprete di Thor nell’MCU ha scoperto con dei test, effettuati durante le riprese della sua nuova serie “Limitless”, di avere dei geni particolari che la rendono eccezionalmente predisposta allo sviluppo futuro della malattia.

Sono stati effet test genetici hanno infatti rivelato che Hemsworth ha due copie del gene AOPE4(una da parte della madre ed una da parte del padre). Secondo uno studio del National Institutes of Health, una persona su quattro è in possesso di questo gene, ma soltanto il 2% della popolazione li ha entrambi.

Addio al cinema e anche a Thor?

Chris Hemsworth dunque per un po’ sarà lontano dai set, ma anche quando tornerà non sará come prima: ”Ho corso per 10 anni, ma tutti questi momenti da sogno sono già volati via. Momenti in cui avrei dovuto fare un passo indietro e pensare “wow, questo è incredibile”, ma dove in realtà ero inondato di richieste che mi hanno trascinato in tanti luoghi differenti senza farmi godere realmente ciò che stavo facendo. Penso poi che sia ora di chiudere l’arco narrativo di Thor”.

Il messaggio dell’attore a tutti i suon fans

Chris Hemsworth ha scelto di parlarne per motivare anche le persone: ”È stato intenso affrontare tutto ciò. Molti di noi evitano di parlare della morte, sperando in qualche modo di sfuggirle. Pensiamo sempre “troverò un modo”… ma poi arrivano dei grandi indicatori che ti fanno capire che prima o poi succederà e sei costretto ad affrontare la realtà dei fatti: la tua stessa mortalità”.