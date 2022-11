Atteggiamenti aggressivi e minacce all’ex: un arresto a Cibali

Nonostante il divieto di avvicinarsi all'ex e le denunce passate, l'uomo non avrebbe esitato a minacciare nuovamente la precedente compagna dopo la fine della relazione.

Ieri mattina il personale delle Volanti di Catania è intervenuta nel quartiere di Cibali per un caso di atti persecutori da parte di un uomo ai danni dell’ex compagna.

L’intervento si è concluso con un arresto.

Cibali, dalla violenza domestica agli atti persecutori nei confronti dell’ex

Gli agenti sono intervenuti in zona Cibali a seguito di richiesta da parte di una donna, la quale ha segnalato la presenza dell’ex compagno all’interno della propria casa. Ha riferito anche di temere per la propria incolumità a causa degli atteggiamenti aggressivi dell’uomo, peraltro abituale assuntore di droga.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno proceduto a identificare la donna e l’uomo, un pregiudicato. Quest’ultimo, approfittando dell’ingresso di un operaio appena arrivato quella mattina per svolgere alcuni lavori, si era introdotto nell’abitazione della donna.

Dagli accertamenti effettuati, l’uomo è risultato essere destinatario della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, con contestuale divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall’ex compagna. Inoltre, gli era stato recentemente notificato un ammonimento del Questore per atti di violenza domestica.

In relazione alle condotte tenute, l’uomo è stato arrestato e condotto in carcere, per atti persecutori e per la violazione delle prescrizioni imposte con le misure cui era sottoposto.

immagine di repertorio