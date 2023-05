Brigitte Bardot smentisce voci su malattia: “Sto molto bene”

L'88enne diva francese su Twitter: "La stampa ha fatto scandalo per un malessere che mi è capitato a gennaio e che oggi è diventato un vero e proprio caso"

Brigitte Bardot sta bene, anzi, “molto bene”. L’attrice francese 88enne ha rilasciato ieri, mercoledì 3 maggio, una piccola dichiarazione scritta a mano su Twitter per rassicurare i suoi fan sulla sua salute. “Sto molto bene”, ha scritto la diva e icona del cinema mondiale. “La stampa ha fatto scandalo per un malessere che mi è capitato a gennaio e che oggi è diventato un vero e proprio caso”, ha scritto Bardot.

Paladina dei diritti degli animali

Nella sua dichiarazione, l’interprete dei film di Roger Vadim “Piace a troppi” e “Gli amanti del chiaro di luna” spiega di non avere postumi del malore che l’ha colpita a gennaio. “Non ho perso nessuna delle mie facoltà, la lettera aperta inviata a Macron tre giorni fa ne è la prova“. Attraverso la sua fondazione, la star, fervente paladina dei diritti degli animali, aveva inviato il 26 aprile una lettera al presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, sulla sofferenza degli animali.

Voci preoccupanti

Negli ultimi giorni, come ricorda il quotidiano “Le Figaro”, si sono diffuse voci sullo stato di salute di B.B. La stampa ha parlato di una grave insufficienza respiratoria che avrebbe portato l’ex attrice in terapia intensiva, “qualche settimana fa”, secondo “La Libre Belgique”. La settimana scorsa, “France Dimanche” ha pubblicato un titolo preoccupante: “La star è stata messa in terapia intensiva”.