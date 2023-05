Cinema, Emma Watson e il suo ritiro dalle scene: “Ecco perchè non recito più”

L'ex star di Harry Potter Emma Watson si confessa: "Mi sentivo in gabbia, già da Harry Potter mi dicevano che avrei prodotto e diretto"

Sono passati ormai 5 anni dall’ultima apparizione di Emma Watson al cinema.

L’ex Hermione di Harry Potter, oggi 33enne, ha deciso da tempo di abbandonare le scene e dare addio (almeno per ora) al grande schermo.

“Mi sentivo in gabbia. Non ero molto contenta con il mestiere di attrice”, ha detto l’ex streghetta babbana Emma si è confessata con il Financial Times svelando, a 33 anni compiuti il 15 aprile, un nuovo percorso esistenziale.

Ecco cosa fa adesso Emma Watson

Emma ha cominciato a fare l’attrice da bambina e aveva undici anni quando è uscito il primo film di Harry Potter: ha regalato al cinema parte della sua infanzia e la sua adolescenza. “La cosa che trovavo veramente difficile era di mettermi in piazza a vendere qualcosa su cui non avevo alcun controllo. Era difficile fare la portavoce di cose e temi quando non ero stata coinvolta nell’intero processo creativo”, ha detto nell’intervista.

Recentemente, Emma Watson è passata dall’altra parte, scrivendo e dirigendo uno spot promozionale per profumi: “Anche quando facevo Harry Potter mi veniva detto che avrei dovuto dirigere e produrre. Ma fare la regista mi sembrava un miraggio irraggiungibile. La proposta è arrivata al momento giusto, quando, in cuor mio, avevo deciso che avrei veramente voluto dirigere qualcosa”.

C’è poi Renais, un’etichetta di gin organico ricavata da sottoprodotti di uve Chablis – e non da cereali – sviluppata assieme al fratello Alex che da un decennio lavora nell’industria degli alcolici. Le uve vengono dai sette vigneti di famiglia in Francia, i Domaine Watson, piantati dal padre Chris quando Emma era bambina. Infine il ritorno a scuola: l’ex Hermione, che nel 2014 si è laureata alla Brown University negli Stati Uniti, tornerà in settembre a Oxford per frequentare un master in scrittura creativa.