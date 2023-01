Choc ad Agrigento, cinese morto dopo coltellata al cuore: indagini in corso

Pomeriggio tragico ad Agrigento, dove un cinese di 20 anni è stato ritrovato morto all'interno di un B&B. In corso le indagini da parte dei carabinieri.

Pomeriggio tragico quello vissuto oggi nel centro storico di Agrigento, dove Tianzheng Zhang, un giovane studente cinese di 22 anni iscritto da un anno all’Accademia di Belle Arti è stato trovato senza vita all’interno di un Bed and Breakfast di salita Iacono, nei pressi del cortile Santo Spirito.

Cinese morto ad Agrigento, le ipotesi

In base ai primi accertamenti compiuti dalle forze dell’ordine, si tratterebbe di un omicidio. Il giovane 20enne sarebbe infatti stato trafitto al cuore da una coltellata. Ad allertare le forze dell’ordine sarebbero stati alcuni connazionali che non riuscivano a rintracciarlo.

Il giovane sarebbe stato avvistato per l’ultima volta venerdì sera e sembrerebbe aver avuto un alterco con qualcuno. Nell’occasione erano intervenuti i militari del nucleo Radiomobile.

Il ritrovamento del giovane

Ciononostante, i carabinieri che si stanno occupando del caso non scarterebbero l’ipotesi di un estremo gesto da parte dello stesso giovane. Al momento del ritrovamento, il giovane sarebbe stato da solo. Si sarebbe trovato sul letto, vestito e non in pigiama.

A ritrovare il corpo senza vita del giovane Tianzheng Zhang sono stati i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Agrigento. Sul posto, oltre ai pompieri e ai carabinieri, si sono recati anche il pubblico ministero Cecilia Bavarelli e gli esperti della Scientifica.

Non è ancora noto – in caso di conferma di omicidio – chi possa aver scagliato il corpo mortale al ragazzo, così come sono da comprendere le motivazioni che potrebbero aver condotto al gesto.

A quanto pare, nessuno avrebbe sentito rumori sospetti o urla provenienti dalla struttura ricettiva. Porte e finestre non sembrerebbero forzate. I carabinieri stanno ascoltando le testimonianze dei residenti della zona, mentre potrebbero essere visionate le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza.

In aggiornamento