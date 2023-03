Cinisi, divampano le fiamme in un’abitazione: marito e moglie si mettono in salvo

Sono al vaglio le cause che hanno scatenato l’incendio

Attimi di terrore in via Filippo Orlando, stradina del centro storico di Cinisi: svegliati nel cuore della notte dall’intenso fumo, marito e moglie si sono subito resi conto di ciò che stava accadendo, mettendosi in salvo correndo a perdifiato fuori dall’appartamento. A lanciare l’allarme ai pompieri, segnalando che la cucina aveva preso fuoco, sono stati gli stessi residenti dell’abitazione. Una volta all’interno, i vigili del fuoco hanno spento le fiamme. Sono al vaglio le cause che hanno scatenato l’incendio. Non si esclude comunque il corto circuito.