Città italiane come giungle: dopo litigio torna con il coltello e lo riduce in fin di vita

L'aggressore, un 50enne di Acerra raggiunto dagli agenti presso la sua abitazione, è stato arrestato per tentato omicidio.

Dilaga la follia nei centri urbani del Bel paese. Ieri sera, intorno alle 21, ad Acerra, comune dell’hinterland napoletano, al Commissariato della polizia è giunta la segnalazione di una persona ferita con arma da taglio all’addome ed in pericolo di vita. Si tratta di un 40enne, trasportato in gravissime condizioni nella clinica “Villa dei Fiori” di Acerra, dove si trova tutt’ora in pericolo di vita.

Condannato per tentato omicidio

A permettere una maggiore chiarezza di quanto accaduto saranno le immagini del sistema di videosorveglianza cittadina acquisite dagli inquirenti. Queste mostrano due uomini che, a causa di un diverbio, litigano in maniera animata vicino un bar di via del Pennino, poco lontano da via Duomo. Dopodichè, uno dei due si allontana per poi tornare armato di coltello A quel punto il ferimento all’addome, tramite fendenti, del contendente. L’aggressore, un 50enne di Acerra raggiunto dagli agenti presso la sua abitazione, è stato arrestato per tentato omicidio.