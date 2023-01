Città metropolitana di Catania: Angelo Sajeva nominato commissario ad acta

Dovrà portare a termine alcuni atti al posto del Consiglio metropolitano.

Un commissario ad acta per la Città metropolitana di Catania. Si chiama Angelo Sajeva ed è stato nominato lo scorso 13 gennaio 2023 dall’assessore regionale agli Enti locali Andrea Messina.

Il commissario dovrà portare a termine alcuni atti al posto del Consiglio metropolitano dal momento che il commissario straordinatio con le funzioni del consiglio metropolitano ha concluso il proprio mandato in data 31 dicembre 2022.

Il commissario ad acta dovrà provvedere all’adozione di alcuni provvedimenti, come l’approvazione della relazione tecnica per la produzione delle misure previste dal piano di razionalizzazione periodica per l’anno 2021 delle partecipazioni detenute dalle Città metropolitane di Catania; la proposta per le modifiche del regolamento di contabilità e infine, l’a proposta aventadorf il decreto del ministero delle infrastrutture dei trasporti l’approvazione del piano strategico della Città metropolitana.