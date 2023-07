Pusher dei vip, Di Ferro confessa: “Ho ceduto droga”. Miccichè sentito come testimone

Mario Di Ferro, il "pusher dei vip" di Palermo, ha confessato di aver ceduto in passato dosi di cocaina. Tra i clienti anche Miccichè. "Ho sbagliato", ha dichiarato lo chef.

“Con Miccichè condividevamo lo stesso vizio della droga“. Lo ha dichiarato lo chef palermitano Mario Di Ferro nel corso dell’interrogatorio di garanzia in Tribunale davanti alla Gip di Palermo, Antonella Consiglio. Lo riporta AdnKronos.

Il titolare del ristorante di Villa Zito, attualmente relegato agli arresti domiciliari dopo l’indagine che ha portato alla luce un giro di cocaina nella “Palermo bene”, ha parlato anche davanti al pubblico ministero Giovanni Antoci ed è assistito dal suo legale, l’avvocato Claudio Gallina Montana.

La confessione: “Ho fatto cortesie ad amici”

Nell’interrogatorio, Di Ferro ha ammesso di essere un assuntore di droga e ha confessato di aver fatto, in passato delle “cortesie” a degli amici, cedendo loro delle dosi di sostanza stupefacente.

Tra questi vi sarebbe stato anche Gianfranco Miccichè, ex presidente dell’Assemblea regionale siciliana ed ex coordinatore di Forza Italia nell’Isola. Miccichè, secondo le indagini, si sarebbe recato da Di Ferro almeno una trentina di volte con l’intento di acquistare la cocaina.

“Mai guadagnato nulla da Miccichè”

Lo stesso – che ha sempre smentito questa ipotesi – è stato ascoltato ieri pomeriggio in qualità di testimone e non risulta indagato. Con Miccichè, Di Ferro ha assicurato di non aver mai guadagnato nulla con le cessioni di droga.

“Sono mortificato, ho capito di avere sbagliato”, avrebbe aggiunto ancora lo chef davanti a Gip e pubblico ministero. Il professionista avrebbe inoltre dichiarato che gli spacciatori sarebbero stati dei suoi vicini di casa.

