OVS rinuncia all’acquisto di Coin, qual è il futuro del grande magazzino?

Con riferimento all'iniziativa volta all'acquisizione di Coin, Ovs comunica che le parti "hanno ritenuto di terminare le trattative".

Il gruppo Ovs, conferma la valenza commerciale del brand e del network Coin ma, pur continuando a valutare le opportunità di crescita esterna che il mercato le offrirà, preferisce proseguire nella significativa azione di deleverage che, in questo contesto di mercato e anche alla luce delle attuali quotazioni, appare rappresentare il miglior interesse per i suoi azionisti”. Si legge questo in una nota sui conti del gruppo della catena di abbigliamento che annuncia il fallimento della trattativa annunciata nei mesi scorsi e che adesso rende incerto il futuro di Coin, presente anche a Catania.

Ovs e Coin interrompono le trattative

Le trattative, iniziate a giugno dovevano concludersi a novembre, ma poi il colpo di scena: Ovs e Coin hanno deciso di non procedere nell’acquisizione. Il dossier Coin è stato chiuso anche se Ovs conferma “la valenza commerciale del brand e del network”.

Per il momento la società quotata sulla Borsa di Milano preferisce “proseguire nell’azione di deleverage (riduzione del livello di indebititamento, ndr) che, in questo contesto di mercato e alla luce delle attuali quotazioni, appare rappresentare il miglior interesse per i suoi azionisti”. Nonostante lo stop alle trattative con Coin, Ovs “continuerà a valutare le opportunità di crescita esterna”.