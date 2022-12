“Come togheter” e la giornata dell’orgasmo: la pace dei sensi di uomini e donne

Fino agli anni '60, il sesso era considerato un peccato e l'orgasmo il culmine di un atto volto solo a procreare.

Oggi 21 dicembre è la XVI Giornata Internazionale dell’orgasmo. Una ricorrenza che puó far sorridere ma che di certo non deve scandalizzare. Istituita per iniziativa di alcuni giovani della Nuova Zelanda nel 2006, rappresenta un tentativo di cancellare un tabù che per tanto tempo ha impedito ad uomini e soprattutto a donne di vivere la propria sessualità e l’erotismo in maniera libera.

Fino agli anni ’60, il sesso era considerato un peccato e l’orgasmo il culmine di un atto volto solo a procreare. Pertanto, secondo questa logica, solo l’uomo doveva arrivare al piacere mentre la donna poteva anche farne a meno, visto che bastava lo sperma maschile a far partire una gravidanza.

La Giornata internazionale dell’orgasmo, diffusa per la prima volta nel 2006 sulle note della famosa canzone dei Beatles “Come togheter“, venite assieme, vuole anche essere un messaggio di pace globalizzato per tutti gli abitanti del pianeta, con un simbolo qual è l’orgasmo che dà estasi e pace dei sensi.