A Comiso si rafforza la rete di videosorveglianza

Il Comune ha ottenuto un finanziamento che permetterà di installare le telecamere in diversi punti del centro città e della frazione di Pedalino per contrastare ogni forma di illegalità nel territorio

COMISO (RG) – Rafforzare la rete delle videocamere di sorveglianza. È questo lo scopo di un finanziamento ottenuto dal comune di Comiso e grazie al quale potrà essere realizzato “un sistema volto a migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini – hanno sottolineato l’assessore al ramo Dante di Trapani e il comandante di Polizia locale Marco Comitini – per contrastare ogni forma di illegalità favorendo così l’impiego delle Forze di polizia per far fronte ad esigenze straordinarie del territorio”.

Il progetto, finanziato con i fondi previsti dal Programma operativo complementare ‘Legalità’ 2014-2020, prevede la realizzazione di impianti di videosorveglianza finalizzati a incrementare il livello di sicurezza urbana e il controllo del territorio in zone ritenute particolarmente strategiche perché insistenti nei centri cittadini o, comunque, interessate da fenomeni di criminalità, frequenti atti vandalici o presenza di edifici strategici quali, ad esempio, le scuole.

“Il finanziamento – ha aggiunto l’assessore alla Polizia municipale Di Trapani – ci consentirà di intervenire in materia di sicurezza urbana attraverso azioni volte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria e alla promozione del rispetto del decoro urbano. Nel progetto presentato e finanziato, sono ben elencate le zone nelle quali, tra Comiso e Pedalino, verranno allocate le nuove videocamere che prevedono due impianti di diversa tipologia: quelli con due videocamere, tipologia A, e quelli con una telecamera di contesto e lettore targhe, tipologia B”.

“Le prime di tipologia A, 9 in tutto, – specifica Dante Di Trapani – verranno assegnate in Piazza F. Diana, Piazzetta ‘Sagrato Chiesa Madre’, Via S. Biagio adiacente ‘ex cinema Diana’, Piazza A. Saffi, C.so Ho Chi Min ang. Via G. Girlando, Via Roma ang. Via M. Battaglia, V.le Della Resistenza ang. Via I° Maggio, Piazza Majorana e Piazza Gramsci Pedalino. Le seconde di tipologia B, con lettore di targhe, 8 in tutto, saranno installate in Via S. Biagio ang. Via Biscari, Incrocio via Mario Battaglia, Via L. Sciascia, Via Piave ang. Via Frategianni, Incrocio c.so Ho Chi Min ang. Via S. Pertini, Incrocio via Biscari ang. Via Bolivia, Ingresso Pedalino lato Comiso e Ingresso Pedalino lato Chiaramonte Gulfi. I progetti dei sistemi di videosorveglianza sono stati elaborati nel rispetto delle disposizioni dell’autorità garante per il trattamento dei dati personali”.

Il finanziamento è arrivato in concomitanza all’approvazione del nuovo regolamento di Polizia municipale.

“Una tempistica a dir poco perfetta – ha commentato il comandate Comitini – Questo finanziamento fa il paio con l’approvazione del nuovo regolamento di Polizia municipale che adesso, grazie al supporto di questi ulteriori sistemi di controllo, potrà avere un’ampia e sicura applicazione”.