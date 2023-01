Economia e finanza, Luci accese sul Defr

Affari istituzionali, audizione dell’Anci Sicilia

Palermo – La settimana delle commissioni si apre con il nuovo programma che mette sotto i riflettori il documento di economia e finanza regionale (Defr) per gli anni 2023-2025 e la relativa nota di aggiornamento (Nadefr). I lavori proseguono con l’esame del bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2023-2025 e della Legge di stabilità regionale. Le commissioni di merito devono esprimere il parere sui testi entro lunedì 23 gennaio, per consentire ai colleghi di Bilancio di esaminare l’articolato da inviare in Aula entro sabato 28 gennaio.

Nell’agenda c’è anche spazio per le audizioni. La commissione Affari istituzionali ascolta il presidente dell’Anci Sicilia sul tema economico finanziario, sulle norme per il limite dei mandati consecutivi dei sindaci e sulle modalità di nomina dei revisori degli enti locali.

La commissione Antimafia punta l’attenzione sul proprio regolamento interno.

Intanto la commissione Salute la scorsa settimana si è occupata del servizio svolto dalla cardiochirurgia pediatrica di Taormina, in vista della scadenza, prevista a luglio 2023, della convenzione tra l’ospedale Bambino Gesù di Roma e la Regione siciliana, che ha dato vita alla struttura. “Mi auguro che grazie alla disponibilità dei vertici del Bambin Gesù si possa rivedere con l’assessore regionale l’attuale convenzione, affinché si possa garantire la presenza di questo importante servizio di eccellenza”, ha detto Danilo Lo Giudice, sindaco di Santa Teresa di Riva e coordinatore dei gruppi parlamentari Sicilia Vera-Sud chiama Nord.

Twittter:@gionaccari