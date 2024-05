Commissioni Bilancio e Mobilità, sotto la lente il rilancio dell’Ast

La riorganizzazione e le prospettive dell’Ast dopo la mancata approvazione all’Ars della norma sulla ricapitalizzazione della partecipata

Palermo – La riorganizzazione e le prospettive dell’Azienda siciliana trasporti, il futuro di centinaia di lavoratori dopo la mancata approvazione all’Assemblea regionale siciliana della norma sulla ricapitalizzazione della partecipata, sono al centro dell’audizione che si tiene oggi nella seduta congiunta delle commissioni Bilancio e Mobilità.

La commissione Antimafia, in prossimità dell’anniversario dell’uccisione di Giovanni Falcone, della scorta del magistrato e della moglie, incontra a Capaci il Prefetto, il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, i sindaci dei comuni della Città metropolitana di Palermo e le autorità delle regioni italiane impegnati nell’ambito delle iniziative a contrasto della mafia.

La commissione Cultura ha in programma l’inserimento in agenda dell’audizione del commissario straordinario della Fondazione orchestra sinfonica siciliana, Margherita Rizza, nominata dal governo regionale a seguito della decadenza del Consiglio di amministrazione della Foss. Lo ha annunciato il presidente Fabrizio Ferrara, commentando le dimissioni del sovrintendente, del consulente artistico, del vicepresidente e di un consigliere d’amministrazione che hanno portato alla decadenza del Cda subito dopo l’approvazione del bilancio. “Il nostro obiettivo – ha detto Ferrara – è garantire la tutela dei lavoratori precari e non, la corretta e serena programmazione artistica della Fondazione in vista della stagione estiva e non per ultimo la salvaguardia dell’equilibrio finanziario e patrimoniale dell’Ente”.

