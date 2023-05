Comune di Palermo, Falzone: “Assunti 14 funzionari amministrativi”

I nuovi funzionari hanno siglato un contratto a tempo pieno fino al 31 dicembre 2023

ll Comune di Palermo, nell’ambito del React-Eu Pon Metro 2014/2020, ha assunto 14 nuovi funzionari amministrativi, mentre nei prossimi giorni firmeranno altri 7 funzionari, per complessive 21 unità. I nuovi funzionari hanno siglato un contratto a tempo pieno fino al 31 dicembre 2023 e presteranno servizio nelle seguenti aree: Lavori pubblici, Patrimonio – Politiche ambientali e transizione ecologica, Istruzione e formazione, Politiche socio-sanitarie, Innovazione e Politiche migratorie ed emergenziali, Urbanistica – Rigenerazione Urbana – Mobilità e Centro storico, Programmazione fondi extra-comunali.

“Per immettere nuove risorse umane in organico, dopo aver stipulato una convenzione, l’amministrazione si è avvalsa di graduatorie di altri enti, in particolare l’Asp di Palermo – spiega l’assessore al Personale, Dario Falzone -. In questo modo, continua il processo di rafforzamento che questa amministrazione sta portando avanti da mesi per potenziare gli uffici del Comune e, di conseguenza, migliorare i servizi ai cittadini”.