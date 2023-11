Dalla tv accesa al suggeritore sotto la scrivania, beccati 6 “furbetti” del concorso del Comune di Messina

I candidati sono stati traditi dagli atteggiamenti "anomali" tenuti durante la prova. Per loro è valsa l'esclusione dal concorso.

C’è chi ha provato a fare il “furbetto” in occasione di un concorso che era stato indetto nel mese di gennaio 2023 dal Comune di Messina. Purtroppo per costoro, infatti, lo “stratagemma” impiegato per superare la prova scritta è stato svelato.

I candidati scoperti

Sono sei, complessivamente, i candidati che sono stati colti in fallo durante l’esame effettuato telematicamente da remoto. I provvedimenti di esclusione fanno riferimento a tre soggetti che si erano candidati come istruttore amministrativo e tre come funzionario dell’area vigilanza.

I comportamenti anomali

Lo svolgimento delle prove scritte è stato interamente registrato e, al termine dell’esame, la commissione avrebbe sollevato più di qualche parere per quanto riguarda il comportamento “anomalo” di alcuni candidati. Rivedendo le immagini, i commissari hanno scoperto come i soggetti si fossero ben attrezzati.

C’è chi ha avuto modo di essere assistito da un amico nascosto addirittura sotto una scrivania nelle vesti di suggeritori, così come chi ha avuto la “geniale” idea di utilizzare la tv come computer o attivare la funzione duplica schermo del MacBook.