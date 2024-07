Il Comune di Sutera a supporto dei caregiver

È questo l’obiettivo dell’Amministrazione, che potrà rilasciare, su istanza, un rimborso a favore delle famiglie di persone con disabilità per le spese di trasporto verso i centri di riabilitazione

SUTERA (CL) – Il Comune di Sutera ha pubblicato un avviso per richiedere un contributo a favore di famiglie di persone con disabilità frequentanti un centro di riabilitazione.

Si tratta della possibilità di ottenere un rimborso per le spese di trasporto sostenute dalle famiglie dei pazienti di centri riabilitativi, per il tragitto affrontato per raggiungere il luogo dove svolgere le terapie. Ci si riferisce, in particolare, alle spese sostenute per il trasporto effettuato con un mezzo proprio. Le tariffe del rimborso saranno diversificate in base al tipo di terapia prevista.

In dettaglio: per i trattamenti in regime ambulatoriale è previsto un rimborso di sei euro per ciascuna frequenza; per quelli in regime seminterrato, il rimborso è di 14 euro per ciascuna seduta.

Per ottenere il ristoro è necessario presentare apposita istanza al Comune, con la relativa documentazione richiesta. Si tratta di un’autodichiarazione redatta dagli interessati, una copia dell’autorizzazione rilasciata dall’Azienda Asp relativa ai trattamenti effettuati, di qualunque tipo; e copia di un valido documento di riconoscimento.

Nell’ipotesi di frequenza del centro di riabilitazione nella stessa giornata da parte di più componenti dello stesso nucleo familiare, il rimborso delle spese sostenute per il trasporto sarà equiparato ad un’unica frequenza, ad eccezione del caso in cui la terapia si svolga nella stessa giornata, ma ad orari diversi. In quest’ultimo caso, l’utente interessato dovrà presentare, oltre all’istanza, un’apposita certificazione rilasciata dalla struttura riabilitativa che possa accertare che le terapie si sono svolte in orari diversi nell’ambito della stessa giornata.

L’autocertificazione va ritirata presso l’Ufficio segreteria del Comune, oppure scaricata dal sito istituzionale. L’erogazione del rimborso nei confronti di chi, presentata l’istanza in modo corretto, verrà considerato idoneo, sarà comunque subordinata alle disponibilità finanziarie dell’Ente. Le istanze vanno presentate entro il 22 luglio.

Questa tipologia di rimborso rientra nell’ambito della compartecipazione dei comuni e/o di altri enti locali ai costi dei servizi sociali attraverso contributi, totalmente o parzialmente a carico dell’Amministrazione comunale, a favore di chi si occupa di persone con disabilità. Il contributo appena descritto, infatti, è annoverabile tra quelli che aiutano i beneficiari a conservare una propria indipendenza, principio, infatti, garantito sia a livello costituzionale che europeo.

Lo prevede la nostra Carta costituzionale all’art.2, all’art.3 e, nello specifico, all’art.38 che, infatti, così recita: “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.L’assistenza privata è libera”.

A livello europeo, poi, è l’art 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, approvata a Nizza nel 2000, a stabilire che: “l’Ue riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità”.

Insomma, questa tipologia di aiuti mirano, quindi, ad assicurare ai soggetti interessati, per il tramite dei care giver, il diritto ad una vita che sia quanto più possibile libera e indipendente.