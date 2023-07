Travolta e uccisa da un’auto in strada nel Catanese: morta 65enne

Impatto violentissimo, fatale per una donna di 65 anni.

Ancora un incidente mortale in Sicilia, per l’esattezza in via Tenente Cataldo a Caltagirone (in provincia di Catania): la vittima è una donna di 65 anni, Concetta Vacirca.

Il sinistro è avvenuto lo scorso martedì 11 luglio, intorno alle ore 21.

Incidente mortale a Caltagirone, vittima Concetta Vacirca

Rimane da confermare la dinamica esatta dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione, attualmente al vaglio degli inquirenti e riportata da Kalat News, la donna sarebbe stata travolta in strada da un’auto. In seguito al violento impatto, il corpo della donna sarebbe stato sbalzato a una ventina di metri.

Purtroppo per la 65enne, nonostante l’intervento del 118 e dei soccorritori, non c’è stato nulla da fare.

Foto di Franco Assenza