Concorso Agenti Polizia Municipale, 100 posti a Messina: ecco come partecipare

Pubblicato questa mattina il bando di concorso per l’assunzione di 100 nuovi agenti di Polizia Municipale di Messina. Il concorso a tempo pieno ed indeterminato completa il programma di assunzioni previsto in questo anno. “Con questo nuovo bando di concorso rafforziamo la macchina amministrativa e garantiamo più servizi sulle strade. Grazie al lavoro svolto dal 2018 diamo continuità alle azioni che non erano state mai fatte negli ultimi 30 anni”, sottolinea il sindaco Federico Basile.

Concorso, Agenti Polizia, cosa prevede

Il concorso pubblicato dal Comune prevede lo svolgimento delle seguenti prove:

Prova scritta

Prova fisica

Prova orale

Concorso Agenti Polizia, come partecipare al bando

Nel bando pubblicato dal Comune di Messina si legge che: “La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID, CIE, CNS o eIDAS, mediante la compilazione del format di candidatura sul Portale inPA.

La candidatura deve essere inviata entro e non oltre sabato 18 maggio alle ore 12. “Sarà necessario far riferimento al seguente bando di concorso: COMUNE DI MESSINA- SELEZIONE

PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 100 POSTI A TEMPO PIENO ED

INDETERMINATO DEL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE – AREA

DEGLI ISTRUTTORI”.

Di seguito il bando:

