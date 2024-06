Concorso Asl, si cerca personale: ecco come partecipare

Annunciata l’apertura del concorso pubblico per reclutare i nuovi 44 impiegati: ecco quali sono i profili ricercati

Nuova opportunità di lavoro in Asl per il 2024: indetto infatti il concorso che avrà l’obiettivo di reclutare 44 nuovi impiegati a tempo determinato nel settore sanitario. Si tratta di un’eccellente occasione per far parte di una squadra dedita al benessere e alla salute della collettività.

La selezione

Per poter partecipare alla selezione, i candidati dovranno rispettare alcuni requisiti, sia generici di accesso ai concorsi pubblici, sia più specifici che variano in base alla posizione per la quale intendono candidarsi. Il processo di selezione sarà diviso in più fasi: si alterneranno valutazioni scritte (ad esempio, con esercizi di comprensione e produzione), orali (con esercizi di ascolto, produzione ed esposizione) e pratiche (esecuzioni di tecniche specifiche o predisposizione di atti correlati alla qualificazione professionale richiesta) in base al singolo ruolo da ricoprire. L’ammissione alla prova pratica sarà subordinata al superamento della prova scritta, mentre l’ammissione a quella orale sarà legata al superamento della prova scritta.

I profili ricercati

L’AUSL, Azienda Unità Sanitaria Locale, Valle d’Aosta ha annunciato l’apertura del concorso pubblico per reclutare i nuovi 44 impiegati. E’ un’occasione rivolta a tutti i professionisti del settore sanitario: tra le figure ricercate vi sono fisioterapisti, dietisti, educatori e altri specialisti, ai quali verrà data l’opportunità di contribuire all’espansione e al potenziamento dei servizi già offerti dall’AUSL Valle d’Aosta. Entrando nei dettagli, si ricercano:

1 dietista

1 tecnico di neurofisiopatologia

10 logopedisti

12 fisioterapisti

2 educatori professionali

2 tecnici della fisiopatologia

3 ortottisti

5 terapisti occupazionali

8 tecnici sanitari di radiologia medica

La domanda

Tutte le candidature andranno presentate entro il 4 luglio 2024.

