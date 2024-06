Concorso Asmel 2024, lavoro al Comune anche con terza media: profili e titoli di studio richiesti

I posti disponibili sono diversi, come diverse sono le figure ricercate e le qualifiche richieste. Eccole nel dettaglio.

Concorso Asmel 2024: è ancora attivo il maxi bando / avviso per la selezione pubblica per la formazione e aggiornamento degli elenchi di idonei per l’assunzione a tempo indeterminato e determinato per diversi profili nei Comuni e negli Enti locali.

I posti disponibili sono diversi e compresi in diverse parti d’Italia, Sicilia compresa. Tra le altre regioni troviamo: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto.

Concorso Asmel 2024: domanda e requisiti

La data di scadenza per partecipare al concorso Asmel 2024 è vicina: il bando, infatti, è aperto dal 10 giugno e le domande potranno essere inoltrate entro il 25 giugno alle ore 12. Queste dovranno essere presentate esclusivamente online, attraverso la piattaforma digitale raggiungibile dal sito www.asmelab.it.

Per partecipare al concorso Asmel 2024 i candidati devono possedere questi requisiti, a prescindere dai profili richiesti:

Cittadinanza italiana o equiparata;

Età compresa tra i 18 anni e l’età prevista per il collocamento a riposo;

Idoneità fisica all’impiego;

Posizione regolare con gli obblighi di leva (dove e se previsti);

Possesso del titolo di studio previsto (in alcuni casi basta l’obbligo scolastico più un attestato professionali, in altri serve il diploma e in altri ancora la laurea triennale o magistrale, in base al profilo scelto).

Concorso Asmel 2024: i profili e i titoli di studio

I profili che richiedono la laurea

Area dei funzionari e delle E.Q. (Ex Cat. D1):

Funzionario amministrativo : Laurea appartenente alle seguenti classi: L-14 scienze dei servizi giuridici, L-36 scienze politiche e delle relazioni internazionali, L-33 Scienze economiche L-40 Sociologia, L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale, L- 16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione, ovvero Diploma di laurea (DL) in: Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia e commercio, Scienze dell’Amministrazione o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente.

: Laurea appartenente alle seguenti classi: L-14 scienze dei servizi giuridici, L-36 scienze politiche e delle relazioni internazionali, L-33 Scienze economiche L-40 Sociologia, L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale, L- 16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione, ovvero Diploma di laurea (DL) in: Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia e commercio, Scienze dell’Amministrazione o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente. Funzionario amministrativo e contabile : Laurea appartenente alle seguenti classi: L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale; L-33 Scienze economiche, L- 36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali ovvero Diploma di laurea (DL) in: Economia e commercio; Economia aziendale; Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali; Economia e gestione dei servizi; Economia politica; Scienze economiche, statistiche e sociali; Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari; Economia e finanza o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente.

: Laurea appartenente alle seguenti classi: L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale; L-33 Scienze economiche, L- 36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali ovvero Diploma di laurea (DL) in: Economia e commercio; Economia aziendale; Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali; Economia e gestione dei servizi; Economia politica; Scienze economiche, statistiche e sociali; Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari; Economia e finanza o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente. Funzionario Contabile : Laurea appartenente alle seguenti classi: L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale; L-33 Scienze economiche, ovvero Diploma di laurea (DL) in: Economia e commercio; Economia aziendale; Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali; Economia e gestione dei servizi; Economia politica; Scienze economiche, statistiche e sociali; Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari; Economia e finanza o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente.

: Laurea appartenente alle seguenti classi: L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale; L-33 Scienze economiche, ovvero Diploma di laurea (DL) in: Economia e commercio; Economia aziendale; Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali; Economia e gestione dei servizi; Economia politica; Scienze economiche, statistiche e sociali; Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari; Economia e finanza o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente. Funzionario Vigilanza : Laurea appartenente alle seguenti classi: L-14 scienze dei servizi giuridici; L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali; L-16 scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione; L-33 Scienze economiche; L- 40 Sociologia, L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale, ovvero Diploma di laurea (DL) in Giurisprudenza; Scienze politiche; Scienze dell’amministrazione; Economia e commercio; Sociologia o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente. Ulteriore requisito richiesto: Possesso della Patente di Guida – cat. B.

: Laurea appartenente alle seguenti classi: L-14 scienze dei servizi giuridici; L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali; L-16 scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione; L-33 Scienze economiche; L- 40 Sociologia, L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale, ovvero Diploma di laurea (DL) in Giurisprudenza; Scienze politiche; Scienze dell’amministrazione; Economia e commercio; Sociologia o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente. Ulteriore requisito richiesto: Possesso della Patente di Guida – cat. B. Funzionario Informatico : Laurea appartenenti alle seguenti classi: L-8 ingegneria dell’informazione; L-31 scienze e tecnologie informatiche ovvero Diploma di laurea (DL) in: ingegneria informatica; ingegneria elettronica; ingegneria delle telecomunicazioni, ingegneria gestionale; informatica; scienze dell’informazione o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente.

: Laurea appartenenti alle seguenti classi: L-8 ingegneria dell’informazione; L-31 scienze e tecnologie informatiche ovvero Diploma di laurea (DL) in: ingegneria informatica; ingegneria elettronica; ingegneria delle telecomunicazioni, ingegneria gestionale; informatica; scienze dell’informazione o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente. Funzionario esperto rendicontazione : Laurea (L) appartenente alle seguenti classi: L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale; L-33 Scienze economiche, L- 36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali ovvero Diploma di laurea (DL) in: Economia e commercio; Economia aziendale; Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali; Economia e gestione dei servizi; Economia politica; Scienze economiche, statistiche e sociali; Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari; Economia e finanza o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente.

: Laurea (L) appartenente alle seguenti classi: L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale; L-33 Scienze economiche, L- 36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali ovvero Diploma di laurea (DL) in: Economia e commercio; Economia aziendale; Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali; Economia e gestione dei servizi; Economia politica; Scienze economiche, statistiche e sociali; Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari; Economia e finanza o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente. Funzionario comunicazione e gestione eventi : Laurea (L) appartenenti alle seguenti classi: L-20 Scienze della comunicazione (14 Scienze della comunicazione); – L-10 Lettere (05 Lettere) o equipollenti, ovvero Diploma AFAM di primo livello.

: Laurea (L) appartenenti alle seguenti classi: L-20 Scienze della comunicazione (14 Scienze della comunicazione); – L-10 Lettere (05 Lettere) o equipollenti, ovvero Diploma AFAM di primo livello. Funzionario Assistente Sociale: Laurea (L) appartenente alle seguenti classi: Laurea Triennale nella classe 6 – Scienze del Servizio Sociale (DM 509/1999) o nella classe L-39 Servizio Sociale (DM 270/2004), ovvero Laurea Magistrale (LM) o Laurea Specialistica (LS) nella classe 57/S – Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (DM 509/1999), oppure Laurea magistrale nella classe LM-87 – Servizio sociale e politiche sociali (DM 270/2004) ovvero Diploma di Laurea triennale in Servizio Sociale o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente. È richiesto, inoltre, l’iscrizione all’Albo professionale degli Assistenti Sociali.

E ancora, tra i profili del concorso Asmel 2024 che richiedono la laurea troviamo:

Funzionario tecnico : Laurea (L) appartenente alle seguenti classi: L-7 ingegneria civile e ambientale, L-17 scienze dell’architettura, L-21 scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale, (L34) scienze geologiche, L- 9 Ingegneria industriale, L-23 Scienze e tecniche dell’edilizia, ovvero Diploma di laurea (DL) in: Ingegneria civile; Ingegneria edile; Architettura; Ingegneria edile-architettura; Ingegneria per l’ambiente e il territorio; Pianificazione territoriale e urbanistica; Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale; Urbanistica o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente. Ulteriore requisito richiesto: Abilitazione all’esercizio della professione.

: Laurea (L) appartenente alle seguenti classi: L-7 ingegneria civile e ambientale, L-17 scienze dell’architettura, L-21 scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale, (L34) scienze geologiche, L- 9 Ingegneria industriale, L-23 Scienze e tecniche dell’edilizia, ovvero Diploma di laurea (DL) in: Ingegneria civile; Ingegneria edile; Architettura; Ingegneria edile-architettura; Ingegneria per l’ambiente e il territorio; Pianificazione territoriale e urbanistica; Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale; Urbanistica o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente. Ulteriore requisito richiesto: Abilitazione all’esercizio della professione. Funzionario Psicologo : Laurea in Psicologia (L, DL. LS o LM) o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente. Ulteriore requisito richiesto: Iscrizione all’Albo professionale degli Psicologi.

: Laurea in Psicologia (L, DL. LS o LM) o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente. Ulteriore requisito richiesto: Iscrizione all’Albo professionale degli Psicologi. Funzionario Agronomo : Laurea (L) appartenente ad una delle seguenti classi: L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali L-32 Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura; L-38; Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali, oppure Diploma di laurea (DL) in: Scienze forestali; Scienze forestali e ambientali; Scienze agrarie; Scienze ambientali; Scienze e tecnologie agrarie o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente. È richiesta inoltre l’Abilitazione all’esercizio della professione di Agronomo o Agrotecnico laureato.

: Laurea (L) appartenente ad una delle seguenti classi: L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali L-32 Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura; L-38; Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali, oppure Diploma di laurea (DL) in: Scienze forestali; Scienze forestali e ambientali; Scienze agrarie; Scienze ambientali; Scienze e tecnologie agrarie o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente. È richiesta inoltre l’Abilitazione all’esercizio della professione di Agronomo o Agrotecnico laureato. Funzionario tecnico – Ingegnere Ambientale : Laurea (L) appartenente alla classe L-7 (Ingegneria civile e ambientale) di cui al D.M. n. 270/2004 ed alla classe 8 (Ingegneria civile e ambientale) di cui a D.M. 509/1999.

: Laurea (L) appartenente alla classe L-7 (Ingegneria civile e ambientale) di cui al D.M. n. 270/2004 ed alla classe 8 (Ingegneria civile e ambientale) di cui a D.M. 509/1999. Funzionario Avvocato : Laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG-01) o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente. E’ richiesta inoltre l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato.

: Laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG-01) o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente. E’ richiesta inoltre l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato. Funzionario Farmacista : Diploma di Laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche (vecchio Ordinamento) ovvero Laurea specialistica o magistrale della classe Farmacia e Farmacia industriale. Sono richiesti inoltre: abilitazione all’esercizio della professione di Farmacista e iscrizione all’albo dell’Ordine dei Farmacisti.

: Diploma di Laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche (vecchio Ordinamento) ovvero Laurea specialistica o magistrale della classe Farmacia e Farmacia industriale. Sono richiesti inoltre: abilitazione all’esercizio della professione di Farmacista e iscrizione all’albo dell’Ordine dei Farmacisti. Educatore Asilo Nido : Possesso di uno dei due seguenti titoli di studio. Laurea triennale in Scienze dell’educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l’infanzia; laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari. Oppure uno dei seguenti titoli di studio conseguito entro l’anno scolastico 2021/2022 purché in possesso anche di una laurea di qualsivoglia ordinamento e classe: diploma di maturità magistrale/liceo sociopsicopedagogico; diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio, diploma di dirigente di comunità; diploma di tecnico dei servizi sociali e assistente di Comunità infantile; operatore servizi sociali e assistente per l’infanzia – vigilatrice d infanzia – puericultrice. O ancora uno dei seguenti titoli se conseguiti entro l’anno accademico 2021/2022: laurea in scienze dell’educazione o della formazione, psicologia, sociologia; educatore professionale socio-pedagogico in possesso del diploma di laurea classe L-19 Scienze dell’educazione e della formazione a indirizzo specifico per servizi per l’infanzia; LM-50 Programmazione e Gestione dei servizi educativi; LM-57 Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua; LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education, della laurea in scienze dell’educazione/formazione, psicologiche o sociologiche.

: Possesso di uno dei due seguenti titoli di studio. Laurea triennale in Scienze dell’educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l’infanzia; laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari. Oppure uno dei seguenti titoli di studio conseguito entro l’anno scolastico 2021/2022 purché in possesso anche di una laurea di qualsivoglia ordinamento e classe: diploma di maturità magistrale/liceo sociopsicopedagogico; diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio, diploma di dirigente di comunità; diploma di tecnico dei servizi sociali e assistente di Comunità infantile; operatore servizi sociali e assistente per l’infanzia – vigilatrice d infanzia – puericultrice. O ancora uno dei seguenti titoli se conseguiti entro l’anno accademico 2021/2022: laurea in scienze dell’educazione o della formazione, psicologia, sociologia; educatore professionale socio-pedagogico in possesso del diploma di laurea classe L-19 Scienze dell’educazione e della formazione a indirizzo specifico per servizi per l’infanzia; LM-50 Programmazione e Gestione dei servizi educativi; LM-57 Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua; LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education, della laurea in scienze dell’educazione/formazione, psicologiche o sociologiche. Ingegnere civile: Laurea magistrale LM-23 Ingegneria Civile o titoli equiparati / equipollenti secondo la normativa vigente. È richiesta inoltre l’abilitazione all’esercizio della professione relativa al titolo di studio posseduto.

I profili del concorso Asmel 2024 per cui è richiesto il diploma

Area degli istruttori (EX CAT. C1):

Istruttore Amministrativo : Diploma di Scuola secondaria o equipollenti.

: Diploma di Scuola secondaria o equipollenti. I struttore Amministrativo Contabile : Diploma di Scuola secondaria conseguito presso Istituto tecnico commerciale o Istituto professionale per periti aziendali o Liceo Economico o titolo estero equipollente, oppure Diploma di Laurea (triennale) in materie economiche.

: Diploma di Scuola secondaria conseguito presso Istituto tecnico commerciale o Istituto professionale per periti aziendali o Liceo Economico o titolo estero equipollente, oppure Diploma di Laurea (triennale) in materie economiche. Istruttore Contabile : Diploma di Scuola secondaria conseguito presso Istituto tecnico commerciale o Istituto professionale per periti aziendali o Liceo Economico o titolo estero equipollente, oppure Diploma di Laurea (triennale) in materie economiche.

: Diploma di Scuola secondaria conseguito presso Istituto tecnico commerciale o Istituto professionale per periti aziendali o Liceo Economico o titolo estero equipollente, oppure Diploma di Laurea (triennale) in materie economiche. Istruttore di Vigilanza : Diploma di Scuola secondaria o equipollenti. Possesso della Patente di Guida – cat. B.

: Diploma di Scuola secondaria o equipollenti. Possesso della Patente di Guida – cat. B. Istruttore Tecnico – Geometra : Diploma di geometra (ora Diploma Tecnico Costruzioni, ambiente e territorio) o equipollenti, oppure Diploma di Laurea triennale o magistrale idoneo all’iscrizione all’Albo dei Geometri Laureati. Abilitazione all’esercizio della professione.

: Diploma di geometra (ora Diploma Tecnico Costruzioni, ambiente e territorio) o equipollenti, oppure Diploma di Laurea triennale o magistrale idoneo all’iscrizione all’Albo dei Geometri Laureati. Abilitazione all’esercizio della professione. Istruttore Informatico : Titolo di accesso Diploma di maturità di perito informatico o equipollente oppure Laurea Scienze informatiche o equipollenti.

: Titolo di accesso Diploma di maturità di perito informatico o equipollente oppure Laurea Scienze informatiche o equipollenti. Istruttore Turistico : Diploma di Scuola secondaria o equipollenti, oppure Diploma di Laurea (triennale) in scienze del turismo o equipollenti.

: Diploma di Scuola secondaria o equipollenti, oppure Diploma di Laurea (triennale) in scienze del turismo o equipollenti. Istruttore Comunicazione : Diploma di Scuola secondaria o equipollenti, oppure Diploma di Laurea (triennale) in scienze del turismo.

: Diploma di Scuola secondaria o equipollenti, oppure Diploma di Laurea (triennale) in scienze del turismo. Istruttore tecnico in materie agrarie: Diploma di istruzione secondaria di Perito Agrario.

I profili che richiedono l’assolvimento dell’obbligo scolastico (terza media)

Area degli operatori esperti (EX CAT. B1 e B3), ecco i profili che non prevedono titoli di studio particolari per il concorso Asmel 2024: