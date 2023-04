Concorso Biblico, domani premiazione e concerto alla Badia di Sant’Agata

La cerimonia di premiazione si terrà domani, sabato 29 aprile, alle ore 20.00 alla Chiesa Badia di Sant’Agata a Catania, Via Vittorio Emanuele II, 182.

Un’iniziativa per riavvicinare i cittadini alla lettura della Bibbia. Si presenta in questi termini il 2° Concorso Biblico “Fate a tutti la carità della verità” dedicato alla conoscenza degli “Atti degli Apostoli” che ha visto oltre un centinaio di partecipati da tutta l’Arcidiocesi di Catania. Il Concorso si concluderà domani, sabato 29 aprile alle 20 alla Badia di Sant’Agata (via Vittorio Emanuele II, 182), con la cerimonia di premiazione, presentata dal giornalista Antonio Leo, che sarà arricchita dal concerto del Complesso Bandistico Città di San Gregorio di Catania diretto dal M° Giuseppe Scavo.

La proposta della Caritas, giunta alla seconda edizione, si ispira al carisma di Don Giacomo Alberione, Fondatore della Famiglia Paolina, e al suo motto “fate a tutti la carità della verità” che esprime lo spirito dei Paolini impegnati nell’annuncio del Vangelo nell’ambito delle moderne forme di comunicazione.

Tra gli sponsor che hanno messo in palio i premi per i vincitori anche la Fondazione etica e valori Marilù tregua e il quotidiano di Sicilia che hanno deciso di omaggiare un abbonamento annuale al Qds, cartaceo e digitale.