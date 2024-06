Concorso Mef 2024 per 40 funzionari: requisiti e come inoltrare domanda

La selezione pubblica prevede l’assunzione di funzionari statistici ed economici mediante contratti di lavoro a tempo indeterminato

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha indetto il concorso MEF 2024 per 40 Funzionari. La selezione pubblica prevede l’assunzione di funzionari statistici ed economici mediante contratti di lavoro a tempo indeterminato e pieno. Il termine per presentare la domanda di ammissione scade il giorno 8 luglio 2024. La selezione è rivolta a laureati.

Le figure ricercate

Il concorso del Ministero dell’Economia e delle finanze 2024 prevede il reclutamento di personale non dirigenziale, da inquadrare nell’Area dei Funzionari.

Nello specifico saranno assunte le seguenti risorse:

n. 15 Funzionari statistici con orientamento in analisi e valutazione delle politiche pubbliche – Famiglia Professionale Funzionari Dati (Codice STAT);

n. 25 Funzionari economici con orientamento in contabilità pubblica – Famiglia Professionale Funzionari economico-finanziario-contabili (Codice ECON).

Le figure professionali selezionate saranno assegnate al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, presso una delle sedi ubicate negli uffici centrali della città di Roma.

Possono partecipare al concorso del MEF 2024 per Funzionari le persone in possesso dei requisiti generali di accesso ai concorsi pubblici, ovvero:

cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di altre categorie indicate nel bando;

italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di altre categorie indicate nel bando; maggiore età;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento oppure licenziati per le medesime ragioni o per motivi disciplinari o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento oppure licenziati per le medesime ragioni o per motivi disciplinari o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile; non aver riportato condanne , con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione;

, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione; idoneità fisica allo specifico impiego.

I titoli di studio richiesti

Ai candidati è inoltre richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

FUNZIONARIO STATISTICO (COD. STAT)

Laurea magistrale in:

– LM-16 Finanza;

– LM-18 Informatica;

– LM-31 Ingegneria gestionale;

– LM40 Matematica;

– LM-56 Scienze dell’economia;

– LM-63 Scienze delle Pubbliche amministrazioni;

– LM-66 Sicurezza informatica;

– LM-77 Scienze economico-aziendali;

– LM-82 Scienze statistiche;

– LM83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

– L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione;

– L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale;

– L-31 Scienze e tecnologie informatiche;

– L-33 Scienze economiche;

– L-35 Scienze matematiche;

– L-41 Statistica o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

FUNZIONARIO ECONOMICO (COD. ECON)

Laurea Magistrale in:

– LM-16 Finanza;

– LM-18 Informatica;

– LM-31 Ingegneria gestionale;

– LM56 Scienze dell’economia;

– LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni;

– LM-66 Sicurezza informatica;

– LM-77 Scienze economico-aziendali;

– LM-82 Scienze statistiche;

– LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

– L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione;

– L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale;

– L-31 Scienze e tecnologie informatiche;

– L-33 Scienze economiche;

– L-41 Statistica o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

La selezione

La selezione del concorso MEF 2024 per funzionari sarà articolata nelle seguenti fasi:

un’eventuale prova preselettiva qualora il numero dei candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione sia pari o superiore a 5 volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuno dei codici concorso;

qualora il numero dei candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione sia pari o superiore a 5 volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuno dei codici concorso; una prova scritta;

una prova orale;

la valutazione dei titoli che verrà effettuata solo a seguito dell’espletamento della prova orale, con esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei alla prova e sulla base delle dichiarazioni rese dagli stessi nella domanda di partecipazione.

La prova preselettiva consisterà nella somministrazione di un test di 40 quesiti a risposta multipla, così articolati:

n. 25 quesiti, volti a verificare le conoscenze e le competenze dei candidati nelle materie concorsuali oggetto della prova scritta;

n. 8 quesiti volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale;

n. 7 quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell’ambito degli studi sul comportamento organizzativo.

Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova.

La prova scritta distinta per i codici concorso si articolerà in tre quesiti a risposta aperta sulle seguenti materie:

FUNZIONARIO STATISTICO (COD. STAT)

statistica economica, con particolare riferimento a indicatori di efficacia ed efficienza della spesa pubblica;

econometria;

modelli statistici per l’analisi e valutazione delle politiche;

analisi dei dati amministrativi e finanziari;

elementi di politica economica e scienza delle finanze.

FUNZIONARIO ECONOMICO (COD. ECON)

economia aziendale, con particolare riferimento alla ragioneria pubblica e all’analisi e contabilità dei costi;

scienza delle finanze e politica economica, con particolare riferimento all’analisi e valutazione delle politiche di intervento dello Stato;

contabilità di Stato e degli enti pubblici, con particolare riferimento al bilancio dello Stato e alle sue fasi;

elementi di diritto dell’Unione europea, con particolare riferimento alla governance economica europea;

elementi di statistica.

La prova orale, distinta per codici concorso, consisterà in un colloquio sulle materie oggetto della prova scritta, nonché sui seguenti argomenti:

organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze;

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

elementi di diritto amministrativo;

conoscenza e dell’uso delle tecnologie informatiche e delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché delle competenze digitali;

e delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché delle competenze digitali; conoscenza della lingua inglese (attraverso una conversazione che accerti le competenze linguistiche di livello almeno B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue).

Quando inoltrare domanda

La domanda di partecipazione al concorso del MEF 2024 per Funzionari deve essere presentata entro il giorno 8 luglio 2024, esclusivamente in via telematica, attraverso il Portale inPA collegandosi al link presente in questa pagina. Per accedere alla piattaforma è necessario autenticarsi mediante SPID, CIE, CNS o credenziali eIDAS. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). I candidati devono inoltre provvedere al versamento della tassa di concorso di importo pari a euro 10,00.

