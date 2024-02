Concorso pubblico: 76 posti di Dirigente Medico – disciplina Anestesia e Rianimazione

Indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 76 posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione.

Indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 76 posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, a tempo indeterminato e a rapporto esclusivo. A svolgerlo l’Azienda Zero di Padova. Le richieste dovranno essere prodotte esclusivamente tramite procedura telematica. Il termine di presentazione delle domande scade alle 18:00 del 14 marzo 2024. Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto – sezione concorsi del 9 febbraio 2024 ma è consultabile pure su Azienda Zero nell’area dedicata (CLICCA QUI).

La divisione delle posizioni del concorso

Azienda ULSS 1 Dolomiti (7 Posti);

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana (2 Posti);

Azienda ULSS 3 Serenissima (17 Posti);

Azienda ULSS 4 Veneto Orientale (17 Posti);

Azienda ULSS 5 Polesana (10 Posti);

Azienda ULSS 6 Euganea (10 Posti);

Azienda ULSS 7 Pedemontana (7 Posti);

Azienda ULSS 9 Scaligera (1 Posto);

A.O. Universitaria Integrata Verona (2 Posti);

I.R.C.C.S. Istituto Oncologico Veneto (3 Posti).

Invece se si desiderano informazioni telefoniche relative al concorso rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse umane – ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero: Telefono 049.8778126 – 8191 – 8312 – 8170 – 8324 – 8439 – 8314 – 8175 – 8437 – 8115 – 8231 – 8442. Infine l’e-mail di riferimento è la seguente: concorsi@azero.veneto.it.