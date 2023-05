Confindustria Catania, venerdì l’assemblea elettiva: presente anche il ministro Urso

Si svolgerà venerdì prossimo, all’hotel Four Points by Sheraton (via Antonello da Messina, 45) ad Acicastello, nel Catanese, l’assemblea di Confindustria Catania che eleggerà il nuovo presidente dell’associazione. Candidato unico alla presidenza è l’imprenditore Angelo Di Martino. La seduta pubblica dell’assemblea, con inizio alle 15.30, sarà anche l’occasione per un confronto con le istituzioni sullo sviluppo del territorio. Il programma dei lavori prevede la relazione del neo eletto presidente a cui seguirà la presentazione dei vicepresidenti. Interverranno il presidente di Confindustria Sicilia, Alessandro Albanese, il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, il commissario straordinario del Comune di Catania, Piero Mattei, e il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso. Concluderà i lavori Alberto Marenghi, vicepresidente per l’Organizzazione, lo sviluppo e il marketing di Confindustria. Gli interventi dei relatori saranno moderati da Nino Amadore, giornalista del Sole24ore.