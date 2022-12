Congedi parentali, l’indennità aumenta all’80%, estesa anche al padre lavoratore

In particolare, cambia il congedo parentale facoltativo: viene esteso anche ai neopapà l’aumento dal 30 all’80 per cento dell’indennità di un mese per assenza dal lavoro.

La commissione Bilancio della Camera, al settimo giorno di lavoro sulla Manovra, ha concluso l’esame degli emendamenti e ha dato il mandato ai relatori: il testo approderà in Aula alla Camera domani, con il voto di fiducia atteso venerdì.

Tra gli emendamenti del governo due le misure per le famiglie. Ecco quali sono e in cosa cosistono.

L’indennità aumenta all’80 per cento

Cambia il congedo parentale facoltativo: viene esteso anche ai neopapà l’aumento dal 30 all’80 per cento dell’indennità di un mese per assenza dal lavoro.

“È stata rilevata un’incongruenza sul fatto che non potesse essere prevista questa indennità anche ai padri” ha spiegato in commissione il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.

Assegno unico universali, sale l’importo

Viene incrementata la maggiorazione dell’assegno unico universale riconosciuto a nuclei con quattro o più figli.

Borse di studio per studenti disabili

Vengono, inoltre, ampliate le possibilità di ottenere borse di studio per gli studenti universitari con disabilità, non ancorandole a parametri reddituali.