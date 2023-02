“L’impresa cooperativa per un futuro sociale e sostenibile”, 16° Congresso di Legacoop Sicilia

Un appuntamento per discutere di lavoro, imprese e sostenibilità in Sicilia il prossimo 18 febbraio.

Si svolgerà sabato 18 febbraio, al San Paolo Palace Hotel di Palermo, il 16° Congresso di Legacoop Sicilia, un appuntamento per il movimento cooperativo che apre la strada ai lavori del congresso nazionale di Legacoop.

Si parlerà di imprese, lavoro e sostenibilità.

Il 16° Congresso di Legacoop Sicilia

Una giornata particolarmente importante per l’associazione di Legacoop Sicilia, la quale avvierà in una tavola rotonda un vero e proprio confronto con il mondo istituzionale e accademico su temi che riguardano il futuro sostenibile delle imprese del territorio siciliano.

Dialogare per trovare insieme nuovi strumenti di sviluppo per la valorizzazione delle imprese cooperative che operano nel territorio regionale, una vera e propria sfida in un momento storico in cui la società sta attraversando diverse crisi e allo stesso tempo ci richiede di diventare sempre più sostenibili sotto l’aspetto economico, politico-sociale e ambientale.

La giornata congressuale del 18 febbraio si comporrà di due momenti: in un primo momento Filippo Parrino, presidente di Legacoop Sicilia, esporrà la relazione sul lavoro svolto nei quattro anni di presidenza appena conclusi ed esporrà il documento di mandato.

A seguire l’avvio della tavola rotonda che sarà moderata dalla giornalista Elvira Terranova e vedrà protagonisti ospiti provenienti dal mondo politico e accademico, nonchè Pierluigi Stefanini, Luca Bianchi, Vittorio Cogliati Dezza, Fabio Mazzola, Alfio Mannino, Carolina Varchi, Giuseppe Provenzano e Simone Gamberini.

Nel pomeriggio si procederà con gli adempimenti congressuali delle delegate e delegati che eleggeranno i nuovi organismi regionali. A concludere i lavori sarà Mauro Lusetti, presidente di Legacoop.

Immagine di repertorio