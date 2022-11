Coniugi trovati morti in casa: orrore a Milano, ipotesi omicidio-suicidio

Trovati morti in casa a Milano. Le vittime sono marito e moglie, una coppia di anziani di 84 anni. I due sono stati trovati morti nella loro abitazione in via Maffei 18.

Avevano un colpo di arma da fuoco alla testa. Dalle prime indagini su soppone che si tratti di omicidio-suicidio. A fare lo scoperta un inquilino del palazzo, loro parente, preoccupato perché oggi non li aveva incontrati. L’uomo è entrato in casa e ha trovato i corpi senza vita. Poi ha chiamato la polizia che sta indagando per capire la dinamica della tragedia.