Contatori intelligenti, arriva il bonus per acquistarli: di cosa si tratta

Con il Ddl Concorrenza è stato approvata l'introduzione di un bonus per l'acquisto dei contatori intelligenti. Tutte le informazioni.

Con l’approvazione del Ddl Concorrenza da parte del Consiglio dei ministri sono stati introdotti degli incentivi anche per quanto riguarda l’impiego dei “contatori intelligenti” (smart meters) al fine di “risparmio energetico e il contenimento del prezzo dell’energia elettrica”.

Si tratta, nello specifico, del cosiddetto Bonus contatori, una misura erogata dal Governo che permette di ottenere un risparmio al momento dell’acquisto di un contatore di ultima generazione. Risulta doveroso specificare che non si tratta di un unico bonus, bensì di una serie di agevolazioni.

Bonus contatori, cos’è

Il Bonus contatori è stato inserito all’interno del Pnrr con l’obiettivo di favorire la transizione energetica e consiste in diverse agevolazioni per l’acquisto di questi dispositivi. I contatori intelligenti riguardano sia le utenze della luce che del gas e danno la possibilità ai cittadini di rilevare una corretta lettura dei consumi, permettendo alle famiglie di ottenere dei risparmi sulla bolletta energetica.

Resta ancora da capire, comunque, come le famiglie italiane potranno accedere al Bonus contatori e quali saranno, in concreto, gli incentivi che verranno messi a disposizione per l’acquisto dei nuovi strumenti. Non sono state specificate, inoltre, le modalità di ricezione dell’incentivo. Si attendono quindi maggiori delucidazioni a riguardo.

Contatori intelligenti, tutti i vantaggi

Vi è certezza, invece, sulle caratteristiche e sui vantaggi dei contatori intelligenti che dovranno essere installati nelle case dei cittadini. La nuova generazione di contatori permetterà un aumento dell’efficienza di lettura e gestione dei consumi, un’adeguata conservazione dei dati energetici e una trasmissione delle informazioni entro 24 ore alle società di distribuzione. Inoltre, con i contatori intelligenti è possibile la gestione da remoto del dispositivo.

L’Italia è stato uno dei primi Paesi dell’Unione Europea ad adottare questi strumenti già nel 2001. A partire dal 2007, poi, i contatori intelligenti sono diventati obbligatori a seguito della delibera di ARERA 292/06. Successivamente, anche altri Paesi come Austria, Malta, Spagna e Svezia si sono adeguati all’introduzione degli smart meters in risposta alla direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo.