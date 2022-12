Conti della Regione, ora è allerta “rossa”

Preoccupazione per la sospensione della Corte dei Conti sul rendiconto 2020

Palermo – Il disegno di legge “Variazioni al bilancio della Regione per il triennio 2022-2024” e le dichiarazioni programmatiche degli assessori del nuovo governo regionale sono i temi segnati nel calendario delle commissioni dell’Ars.

Un’agenda di lavori che si riempirà sicuramente di forti preoccupazioni per i parlamentari, dopo la sospensione da parte della Corte dei Conti del giudizio di parifica sul rendiconto 2020 del Governo Musumeci.

Ad aprire la settimana è la commissione Bilancio, impegnata ad esaminare le variazioni al documento contabile triennale da inviare in Aula, a pochi giorni dalla mazzata dei magistrati contabili alle carte del passato. Obiettivi, strategie e tempi di realizzazione dei programmi regionali sono sotto i riflettori dei deputati dopo il progetto di governo illustrato a sala d’Ercole dal presidente Renato Schifani.

In commissione Ambiente e territorio è l’assessore per le Infrastrutture e la mobilità, Alessandro Aricò, ad illustrare il programma. Nel calendario della commissione c’è anche l’audizione sui lavori che interessano le tratte Palermo-Agrigento e Agrigento Caltanissetta.

In commissione Cultura interviene Girolamo Turano, preposto all’assessorato dell’Istruzione e formazione professionale.

La commissione Salute ascolta l’assessore Giovanna Volo in tema di sanità. In primo piano, oltre al programma per i prossimi anni, c’è anche l’evoluzione della pandemia da Covid 19.

L’altro tema scottante sul tavolo è la carenza di medici ospedalieri e di personale nel territorio.

