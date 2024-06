Conti pubblici in affanno, Comune di Menfi ricorre ai privati

Dopo il dissesto finanziario, il Comune di Menfi ha pubblicato un avviso per coinvolgere sponsor e imprese che sostengano le attività dell’Ente. Una strategia necessaria per superare le difficoltà

MENFI (AG) – Il Comune sta attraversando un momento delicato dovuto al dichiarato dissesto finanziario e al riordino delle finanze interne che ha messo a dura prova le risorse comunali, spingendo l’Amministrazione a cercare soluzioni creative e innovative per garantire la continuità dei servizi essenziali e promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio.

Scelte non semplici da parte dell’Amministrazione Clemente che dopo un anno dall’insediamento avvenuto nel giugno 2023 ha scelto di intraprendere nuove proposte per continuare a dare lustro a quella che è stata Città italiana del vino 2023, e che anche quest’anno è stata premiata con la Bandiera blu (per il mare pulito) e la Bandiera verde (per le spiagge a misura di bambino).

Nei giorni scorsi, l’Ente comunale, ha pubblicato un avviso dove invita possibili soggetti a sponsorizzare la realizzazione o il sostegno di iniziative e attività del Comune in determinate aree di intervento: “È un’iniziativa già adottata da altri Comuni e che, come abbiamo fatto in questi mesi, vuole coinvolgere anche i privati ed i semplici cittadini – ha sottolineato il sindaco Vito Clemente.

Poi ha aggiunto: “Purtroppo la situazione finanziaria non è rosea ma questo non significa che non possiamo pensare a progettare e sviluppare iniziative ed eventi come già avvenuto lo scorso anno”. In risposta a questa situazione critica, il Comune di Menfi ha lanciato un appello pubblico rivolto a potenziali sponsor, invitando aziende, enti e organizzazioni a collaborare e sostenere il rilancio della città.

La proposta da parte del Comune è quella di ricevere contributi, in denaro, beni, servizi, prestazioni o interventi provenienti da terzi, a titolo gratuito, allo scopo di promuovere la propria ragione sociale, la propria attività, per conseguire un beneficio di immagine o in alternativa la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale, il logo, il marchio, i prodotti, in appositi e predefiniti spazi pubblicitari.

Iniziativa inusuale ma necessaria

Il risultato della sponsorizzazione per il Comune consiste nella realizzazione di un’economia di bilancio totale o parziale, rispetto alla previsione di spesa, o nell’accertamento di un’entrata inizialmente non prevista in bilancio. L’avviso a manifestare il proprio interesse è rivolto a soggetti/imprenditori individuali (anche artigiani), imprese ditte, società, associazioni, enti, fondazioni, cooperative, consorzi (anche temporanei) e istituzioni in genere.

Questa iniziativa, inusuale ma necessaria, rappresenta una delle strategie dell’Amministrazione comunale per affrontare il dissesto finanziario, ridare slancio alla comunità e pensare anche a programmare eventi importanti come Inycon. Le date dovrebbero essere quelle del 4,5 e 6 ottobre.